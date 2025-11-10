Кървав бунт в еквадорски затвор: 31 загинали след сблъсъци с оръжия и експлозиви

Тридесет и един души са загинали при ожесточени сблъсъци в затвор в град Мачала, югозападен Еквадор. Това съобщиха официално властите, цитирани от Франс прес.

Насилието е избухнало през нощта, когато враждуващи затворнически групи са използвали огнестрелни оръжия и експлозиви. Първоначалната информация от властите беше за четирима загинали и 34 ранени, сред които и един полицай.

Впоследствие обаче е установено, че жертвите са много повече. Открити са още 27 тела, като се съобщава, че голяма част от тези хора са починали от задушаване. Във връзка с инцидента са арестувани седем души.

Според АФП, затворите в Еквадор отдавна са се превърнали в арена на кърваво съперничество между наркобанди. Статистиката показва, че от 2021 г. насам при подобни сблъсъци са убити близо 500 души.

Това не е първият подобен инцидент в същото изправително заведение. В края на септември въоръжени сблъсъци там доведоха до смъртта на 14 души, включително един надзирател.