НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятКрими

          Кървав бунт в еквадорски затвор: 31 загинали след сблъсъци с оръжия и експлозиви

          0
          3
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Тридесет и един души са загинали при ожесточени сблъсъци в затвор в град Мачала, югозападен Еквадор. Това съобщиха официално властите, цитирани от Франс прес.

          - Реклама -

          Насилието е избухнало през нощта, когато враждуващи затворнически групи са използвали огнестрелни оръжия и експлозиви. Първоначалната информация от властите беше за четирима загинали и 34 ранени, сред които и един полицай.

          Впоследствие обаче е установено, че жертвите са много повече. Открити са още 27 тела, като се съобщава, че голяма част от тези хора са починали от задушаване. Във връзка с инцидента са арестувани седем души.

          Според АФП, затворите в Еквадор отдавна са се превърнали в арена на кърваво съперничество между наркобанди. Статистиката показва, че от 2021 г. насам при подобни сблъсъци са убити близо 500 души.

          Това не е първият подобен инцидент в същото изправително заведение. В края на септември въоръжени сблъсъци там доведоха до смъртта на 14 души, включително един надзирател.

          Тридесет и един души са загинали при ожесточени сблъсъци в затвор в град Мачала, югозападен Еквадор. Това съобщиха официално властите, цитирани от Франс прес.

          - Реклама -

          Насилието е избухнало през нощта, когато враждуващи затворнически групи са използвали огнестрелни оръжия и експлозиви. Първоначалната информация от властите беше за четирима загинали и 34 ранени, сред които и един полицай.

          Впоследствие обаче е установено, че жертвите са много повече. Открити са още 27 тела, като се съобщава, че голяма част от тези хора са починали от задушаване. Във връзка с инцидента са арестувани седем души.

          Според АФП, затворите в Еквадор отдавна са се превърнали в арена на кърваво съперничество между наркобанди. Статистиката показва, че от 2021 г. насам при подобни сблъсъци са убити близо 500 души.

          Това не е първият подобен инцидент в същото изправително заведение. В края на септември въоръжени сблъсъци там доведоха до смъртта на 14 души, включително един надзирател.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Край на бюджетната парализа в САЩ: постигнато е споразумение след 40 дни блокада

          Дамяна Караджова -
          След 40-дневна бюджетна парализа, която остави без финансиране голяма част от федералната администрация, в Съединените щати
          Политика

          Временният президент на Сирия пристига в Белия дом

          Десислава Димитрова -
          Днес във Вашингтон се очаква временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа да се срещне с американския държавен глава Доналд Тръмп в Белия дом, съобщава ДПА.
          Политика

          Доналд Тръмп нападна BBC заради манипулиран монтаж на негова реч

          Десислава Димитрова -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остра критика към журналистите от Би Би Си, които нарече „корумпирани“, след скандал с монтирана негова реч.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions