Ким Чен Ун и Владимир  Путин строят нов мегамост между Русия и Северна Корея

Нов автомобилен мост между Русия и Северна Корея придобива реални очертания. Американското списание Newsweek съобщава за напредъка на строителството, което се потвърждава от сателитни снимки, анализирани от базирания във Вашингтон мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Според руските държавни медии мостът ще бъде дълъг близо пет километра, включително пътищата за достъп. Той ще пресича река Туманная на общата граница между страните. Анализът на CSIS показва, че от руска страна строителството е напреднало приблизително 110 метра в речното корито: поставени са носещи опори, които да поддържат мостовите колони. Строителството е в ход и от севернокорейска страна. Шест мостови опори са издигнати на сушата, а основите за още два са изкопани. Работниците вече са завършили рампата, свързваща мостовата платформа с пътя.

Според американското издание, в близост до моста се строят и склад, митнически офис, автосервиз и различни помощни сгради, вероятно предназначени за прехвърляне на товари.

„Темпото, с което се строи мостът, и продължаващият интензивен влаков трафик на преди това тихата разпределителна гара между двете страни ясно показват колко важна е станала увеличената търговия по време на продължаващата война на Русия срещу Украйна“, отбелязват анализаторите от CSIS.

Експертът по Северна Корея Фредерик Шпор в интервю за Bild заяви, че пътните връзки със Северна Корея ще помогнат на Русия да намали риска нейните търговски кораби да бъдат поставени в списъци със санкции, тъй като някои севернокорейски военни доставки ще бъдат превозвани по суша. Това също така ще затрудни наблюдението на руско-корейската търговия.