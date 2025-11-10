Кирил Георев: Радостин Василев да докаже в съда, че Мария Илиева лъже

„Радостин Василев да докаже в съда, че Мария Илиева лъже.“

Това каза координаторът на ПП „Величие“ Кирил Георев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Георев, когато има сериозен казус в държавата, както в момента е този с „Лукойл“, МЕЧ и „Възраждане“ се активирали срещу „Величие“.

Координаторът на „Величие“ обясни, че от пресцентъра на Народното събрание не са допуснали в сградата да влязат хора, излъгани по времето на Борисов с къщи за гости. Той посочи, че има двоен стандарт, защото лицата, които Радостин Василев е искал да говорят в парламента, са били допуснати.

Гостът взе отношение по темата за бюджета. По думите му държавната план-сметка ще навреди на малкия и средния бизнес.