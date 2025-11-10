НА ЖИВО
          Кирил Георев: Радостин Василев да докаже в съда, че Мария Илиева лъже

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Радостин Василев да докаже в съда, че Мария Илиева лъже.“

          Това каза координаторът на ПП „Величие“ Кирил Георев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Георев, когато има сериозен казус в държавата, както в момента е този с „Лукойл“, МЕЧ и „Възраждане“ се активирали срещу „Величие“.

          Координаторът на „Величие“ обясни, че от пресцентъра на Народното събрание не са допуснали в сградата да влязат хора, излъгани по времето на Борисов с къщи за гости. Той посочи, че има двоен стандарт, защото лицата, които Радостин Василев е искал да говорят в парламента, са били допуснати.

          Гостът взе отношение по темата за бюджета. По думите му държавната план-сметка ще навреди на малкия и средния бизнес.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Цветан Цветанов: Президентът трябва да свика КСНС по казуса „Лукойл"

          Златина Петкова
          "Президентът трябва да свика КСНС по казуса "Лукойл, за да чуе различните мнения на партиите." Това каза председателят на ПП "Републиканци за България" Цветан...
          Политика

          Йордан Лазаров: В Кюстендил ставаме свидетели на кражба на вода

          Златина Петкова
          "Йордан Лазаров: В Кюстендил ставаме свидетели на кражба на вода Това каза областният координатор на ПП "Пряка демокрация" в Кюстендил Йордан Лазаров, който беше гост...
          Инциденти

          ИЗВЪНРЕДНО: Огромен пожар пламна в София (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Мащабен пожар възникна в столичния квартал „Банишора“, недалеч от голям супермаркет. По първоначални данни огънят е обхванал дървени постройки в района. На мястото на инцидента...

