Колко ще струва да посрещнем 2026 г.: цените на новогодишните празници у нас и в чужбина

Малко повече от месец преди настъпването на Нова година, туристическият бранш отчита повишение на цените на кувертите и празничните екскурзии. Въпреки това интересът остава висок, а милиони вече подготвят своите планове за посрещането на 2026 година.

Докато едни ще чакат сурвакари на вратата, други ще се отправят към чужбина за новогодишна нощ под различно небе.

„Пътувала съм в чужбина, празнувала съм, но предпочитам България. Има си всички удобства, няма нищо различно. В чужбина не е по-интересно," казва Михаела Богданова, която ще посрещне празника у нас.

Семейството ѝ е избрало четиридневен престой с празнична програма в хотел, който им излиза около 4000 лева за петима души.

„В цената има всичко – водещи, шоу програма, изхранване и екстри,“ уточнява Михаела.

Какво струва празникът в България

Според туроператорите, резервациите за българските курорти започват все по-рано, а ранното записване носи отстъпки.

„Все повече хора планират навреме, което е добре, защото успяват да получат много по-добра цена,“ коментира Калина Неделчева, управител на туристическа агенция.

Ако изберем Велинград, ще трябва да платим между 210 и 620 лева на човек на ден, в зависимост от хотела и включеното изхранване.

В Банско диапазонът е между 165 и 450 лева, което означава, че за четири нощувки един човек ще плати от 660 до 2500 лева.

Луксозните оферти достигат и над 3000 лева на човек.

„Ако един пакет за 3–4 нощувки у нас струва 3000–4000 лева, то за седмица става около 7000 лева. За същата сума едно екзотично пътуване би предложило съвсем различно изживяване,“ посочва Неделчева.

А какво предлагат съседите и екзотиката

В Сърбия тридневна новогодишна програма струва между 600 и 800 лева на човек.

В Гърция – между 600 и 1400 лева, а в Турция – от 450 до 1500 лева.

Интерес има и към далечните дестинации:

Дубай – над 3000 лева ,

– над , Малдиви – около 7200 лева ,

– около , Сейшели – приблизително 6000 лева.

Тенденцията е ясна – новогодишните празници поскъпват, но желанието за пътуване и празнично настроение остава непоклатимо.