Колко ще струва да посрещнем 2026 г.: цените на новогодишните празници у нас и в чужбина

Малко повече от месец преди настъпването на Нова година, туристическият бранш отчита повишение на цените на кувертите и празничните екскурзии. Въпреки това интересът остава висок, а милиони вече подготвят своите планове за посрещането на 2026 година. Докато едни ще чакат сурвакари на вратата, други ще се отправят към чужбина за новогодишна нощ под различно небе.
Семейството ѝ е избрало четиридневен престой с празнична програма в хотел, който им излиза около 4000 лева за петима души.
Какво струва празникът в България
Според туроператорите, резервациите за българските курорти започват все по-рано, а ранното записване носи отстъпки.
Ако изберем Велинград, ще трябва да платим между 210 и 620 лева на човек на ден, в зависимост от хотела и включеното изхранване. В Банско диапазонът е между 165 и 450 лева, което означава, че за четири нощувки един човек ще плати от 660 до 2500 лева. Луксозните оферти достигат и над 3000 лева на човек.
А какво предлагат съседите и екзотиката
В Сърбия тридневна новогодишна програма струва между 600 и 800 лева на човек. В Гърция – между 600 и 1400 лева, а в Турция – от 450 до 1500 лева.
Интерес има и към далечните дестинации:
Дубай – над 3000 лева,
Малдиви – около 7200 лева,
Сейшели – приблизително 6000 лева.
Тенденцията е ясна – новогодишните празници поскъпват, но желанието за пътуване и празнично настроение остава непоклатимо.
