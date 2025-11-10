НА ЖИВО
          Политика

          Костадинов: 36 години по-късно – КАТАСТРОФА

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов отбеляза в публикация във Facebook 36-ата годишнина от 10 ноември 1989 г., когато беше свален дългогодишният лидер на БКП Тодор Живков — събитие, което постави началото на политическите промени в България.

          „На 10 ноември 1989 г. в България се случи нещо, което всички приехме с огромно вълнение. За нас това беше началото на една промяна. Всички очаквахме нещо по-добро, нещо хубаво да се случи за България и българския народ“, написа Костадинов.

          В своята публикация той направи остра равносметка на прехода, като определи случилото се след промените като „катастрофа“:

          „36 години по-късно, това, което можем да направим като равносметка, може да се обобщи с една дума – Катастрофа. Българската държавност беше разгромена, унищожена, на практика ликвидирана.“

          От диктатура към демокрация: 36 години от падането на комунизма

          Според лидера на „Възраждане“ през последните десетилетия е било разрушено качественото образование, здравеопазването, българската армия и енергетиката.

          „Посегнаха на българския лев. Това е тотален разпад на държавността“, написа още той.

          Костадинов завършва с призив за възмездие и възраждане на държавата:

          „Всички, които доведоха Родината ни до тази ‘рабска люлка’, ще бъдат съдени и вкарани в затворите. Обещал съм ви го отдавна и смятам да спазя думата си, както винаги правя! Крайно време ни е за Възраждане!“

