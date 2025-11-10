Костадинов: 36 години по-късно – КАТАСТРОФА

Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов отбеляза в публикация във Facebook 36-ата годишнина от 10 ноември 1989 г., когато беше свален дългогодишният лидер на БКП Тодор Живков — събитие, което постави началото на политическите промени в България.
В своята публикация той направи остра равносметка на прехода, като определи случилото се след промените като „катастрофа“:
Според лидера на „Възраждане“ през последните десетилетия е било разрушено качественото образование, здравеопазването, българската армия и енергетиката.
Костадинов завършва с призив за възмездие и възраждане на държавата:
