Костадинов: 36 години по-късно – КАТАСТРОФА

Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов отбеляза в публикация във Facebook 36-ата годишнина от 10 ноември 1989 г., когато беше свален дългогодишният лидер на БКП Тодор Живков — събитие, което постави началото на политическите промени в България.

„На 10 ноември 1989 г. в България се случи нещо, което всички приехме с огромно вълнение. За нас това беше началото на една промяна. Всички очаквахме нещо по-добро, нещо хубаво да се случи за България и българския народ", написа Костадинов.

В своята публикация той направи остра равносметка на прехода, като определи случилото се след промените като „катастрофа“:

„36 години по-късно, това, което можем да направим като равносметка, може да се обобщи с една дума – Катастрофа. Българската държавност беше разгромена, унищожена, на практика ликвидирана.“

Според лидера на „Възраждане“ през последните десетилетия е било разрушено качественото образование, здравеопазването, българската армия и енергетиката.

„Посегнаха на българския лев. Това е тотален разпад на държавността“, написа още той.

Костадинов завършва с призив за възмездие и възраждане на държавата: