След 40-дневна бюджетна парализа, която остави без финансиране голяма част от федералната администрация, в Съединените щати бе постигнато споразумение между републиканците и демократите.\
- Реклама -
Текстът беше одобрен в Сената в понеделник сутрин, след като осем демократи осигуриха минималното нужно мнозинство за приемането му. Сделката ще позволи финансирането на правителството до януари, но според анализатори може да задълбочи вътрешните противоречия в Демократическата партия. Следващата стъпка е одобрение в долната камара на Конгреса.
През последните седмици частичното спиране на дейността на федералните служби се отрази сериозно на страната – над 2100 редовни пътнически полета бяха анулирани, а повече от 10 000 – забавени. Хиляди държавни служители останаха в неплатен отпуск, а редица обществени услуги – от митници до национални паркове – бяха парализирани.
Споразумението се възприема като временна мярка, която осигурява краткосрочно стабилизиране, но истинското политическо изпитание предстои в началото на 2026 г., когато трябва да бъде приет дългосрочният федерален бюджет.
След 40-дневна бюджетна парализа, която остави без финансиране голяма част от федералната администрация, в Съединените щати бе постигнато споразумение между републиканците и демократите.\
- Реклама -
Текстът беше одобрен в Сената в понеделник сутрин, след като осем демократи осигуриха минималното нужно мнозинство за приемането му. Сделката ще позволи финансирането на правителството до януари, но според анализатори може да задълбочи вътрешните противоречия в Демократическата партия. Следващата стъпка е одобрение в долната камара на Конгреса.
През последните седмици частичното спиране на дейността на федералните служби се отрази сериозно на страната – над 2100 редовни пътнически полета бяха анулирани, а повече от 10 000 – забавени. Хиляди държавни служители останаха в неплатен отпуск, а редица обществени услуги – от митници до национални паркове – бяха парализирани.
Споразумението се възприема като временна мярка, която осигурява краткосрочно стабилизиране, но истинското политическо изпитание предстои в началото на 2026 г., когато трябва да бъде приет дългосрочният федерален бюджет.