      понеделник, 10.11.25
          Политика

          Край на бюджетната парализа в САЩ: постигнато е споразумение след 40 дни блокада

          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След 40-дневна бюджетна парализа, която остави без финансиране голяма част от федералната администрация, в Съединените щати бе постигнато споразумение между републиканците и демократите.\

          Текстът беше одобрен в Сената в понеделник сутрин, след като осем демократи осигуриха минималното нужно мнозинство за приемането му. Сделката ще позволи финансирането на правителството до януари, но според анализатори може да задълбочи вътрешните противоречия в Демократическата партия. Следващата стъпка е одобрение в долната камара на Конгреса.

          „Изглежда, че сме много близо до края на правителствената криза. Никога няма да се съгласим да дадем значителни суми или каквито и да било пари на затворници и нелегални имигранти, които влизат в страната ни. И мисля, че демократите разбират това. Изглежда, че сме близо до края на правителствената криза. Скоро ще разберете. Много ви благодаря,“ заяви текущият президент на Америка Доналд Тръмп.

          През последните седмици частичното спиране на дейността на федералните служби се отрази сериозно на страната – над 2100 редовни пътнически полета бяха анулирани, а повече от 10 000забавени.
          Хиляди държавни служители останаха в неплатен отпуск, а редица обществени услуги – от митници до национални паркове – бяха парализирани.

          Споразумението се възприема като временна мярка, която осигурява краткосрочно стабилизиране, но истинското политическо изпитание предстои в началото на 2026 г., когато трябва да бъде приет дългосрочният федерален бюджет.

