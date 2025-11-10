Броят на украинците, които подкрепят прекратяването на войната при условията на Русия, ще нарасне, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости.

Той коментира изявление на Евгения Головаха, директор на Института по социология към Националната академия на науките на Русия, че броят на украинците, готови да приемат исканията на Москва, се е учетворил от 2022 г. насам.
„Не знаем доколко можем да се доверим на тези въпроси в Украйна. Естествено, обществото там е доста сплашено. Но е ясно, че има умора от войната. И това вероятно е постоянна тенденция. Броят на такива хора ще продължи да расте“, заяви Песков.
Според него Русия е отворена за разрешаване на конфликта чрез политически и дипломатически средства, но ситуацията е в застой не по нейна вина.
„Нашите събеседници не искат да продължат разговора и правят всичко възможно, за да провокират европейците, които вярват, че Украйна може да спечели войната и да осигури интересите си чрез военни средства“, отбеляза говорителят на Кремъл. В същото време положението на украинските въоръжени сили на фронтовата линия само ще се влоши, добави Песков.
