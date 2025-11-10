Броят на украинците, които подкрепят прекратяването на войната при условията на Русия, ще нарасне, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости.

- Реклама -

Той коментира изявление на Евгения Головаха, директор на Института по социология към Националната академия на науките на Русия, че броят на украинците, готови да приемат исканията на Москва, се е учетворил от 2022 г. насам.

„Не знаем доколко можем да се доверим на тези въпроси в Украйна. Естествено, обществото там е доста сплашено. Но е ясно, че има умора от войната. И това вероятно е постоянна тенденция. Броят на такива хора ще продължи да расте“, заяви Песков.

Според него Русия е отворена за разрешаване на конфликта чрез политически и дипломатически средства, но ситуацията е в застой не по нейна вина.

„Нашите събеседници не искат да продължат разговора и правят всичко възможно, за да провокират европейците, които вярват, че Украйна може да спечели войната и да осигури интересите си чрез военни средства“, отбеляза говорителят на Кремъл. В същото време положението на украинските въоръжени сили на фронтовата линия само ще се влоши, добави Песков.