Кристина Димитрова разкри от какво е починал Агент Тенев

България ще запомни Иван Тенев, по-известен като Агент Тенев, като многолика личност – поет, художник, музикален продуцент и светски хроникьор.

Авторът на редица популярни шлагери, сред които „Вървях един следобед“, „Черно и бяло“ и „На случайна гара“, почина на 29 октомври във Военномедицинска академия след тежко боледуване.

- Реклама -

Причината за смъртта му е чернодробна цироза.

В интервю за „Уикенд“, цитирано от Hotnews.bg, неговата бивша съпруга – естрадната звезда Кристина Димитрова, разкри подробности за последните му месеци и опроверга спекулациите, че състоянието му е било предизвикано от злоупотреба с алкохол.

„Не, не е заради това. На младини Иван е карал хепатит – тази е причината за цирозата,“ категорично заяви певицата. „Често се случва дори и при хора, които никога не са пили, да станат жертва на това заболяване. Никога не съм го виждала да злоупотребява с алкохол.“

Тежката диагноза е поставена преди две години от известния чернодробен специалист доц. Григоров.

Въпреки сериозността на състоянието си, Иван Тенев не се оплаквал и запазил своя оптимизъм.

Той коренно променил начина си на живот – спрял алкохола, преминал на строга диета, но не прекъснал творческата си дейност.

„Всеки ден в 6 сутринта ми изпращаше стихотворения и есета. До самия край беше деен, докато един ден ми каза, че вече няма сили да говори,“ споделя Димитрова.

С влошаването на състоянието му, Кристина и синът им Димитър проучват възможности за чернодробна трансплантация в Турция.

От клиниката обаче ги информирали, че заболяването е в твърде напреднал стадий и операцията крие големи рискове.

„Въпреки това Иван до последно вярваше, че ще се оправи,“ разказва певицата.

През последните си седмици Тенев е бил напълно неподвижен, хранел се е само с течности и в крайна сметка е изпаднал в кома.

Кристина Димитрова и синът им са били неотлъчно до него.

„Три дни преди да се влоши много, ми поиска суши – любимата му храна. Но не го докосна. Тогава разбрах, че това е началото на края,“ спомня си тя с мъка.

Месеци преди кончината си Иван Тенев ѝ изпратил съобщение с думите:

„Криске, аз май си отивам.“

Той дори посочил какво да бъде изписано на надгробната му плоча – стих от песента му „Черно и бяло“.