Кристина Димитрова разкри от какво е починал Агент Тенев

България ще запомни Иван Тенев, по-известен като Агент Тенев, като многолика личност – поет, художник, музикален продуцент и светски хроникьор. Авторът на редица популярни шлагери, сред които „Вървях един следобед“, „Черно и бяло“ и „На случайна гара“, почина на 29 октомври във Военномедицинска академия след тежко боледуване.
Причината за смъртта му е чернодробна цироза. В интервю за „Уикенд“, цитирано от Hotnews.bg, неговата бивша съпруга – естрадната звезда Кристина Димитрова, разкри подробности за последните му месеци и опроверга спекулациите, че състоянието му е било предизвикано от злоупотреба с алкохол.
Тежката диагноза е поставена преди две години от известния чернодробен специалист доц. Григоров. Въпреки сериозността на състоянието си, Иван Тенев не се оплаквал и запазил своя оптимизъм. Той коренно променил начина си на живот – спрял алкохола, преминал на строга диета, но не прекъснал творческата си дейност.
С влошаването на състоянието му, Кристина и синът им Димитър проучват възможности за чернодробна трансплантация в Турция. От клиниката обаче ги информирали, че заболяването е в твърде напреднал стадий и операцията крие големи рискове.
През последните си седмици Тенев е бил напълно неподвижен, хранел се е само с течности и в крайна сметка е изпаднал в кома. Кристина Димитрова и синът им са били неотлъчно до него.
Месеци преди кончината си Иван Тенев ѝ изпратил съобщение с думите:
Той дори посочил какво да бъде изписано на надгробната му плоча – стих от песента му „Черно и бяло“.
