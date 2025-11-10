НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          Критична ситуация: „Лукойл“ обяви извънредно положение в най-важния си обект

          0
          1203
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Руският петролен гигант „Лукойл“ е задействал клауза за форсмажорни обстоятелства за дейността си в едно от най-големите петролни находища в света – „Западна Курна-2“ в Ирак. Според източници на Ройтерс, този ход е пряко следствие от наложените в края на октомври санкции от САЩ и Великобритания, които затрудняват операциите на компанията.

          - Реклама -

          Четирима независими източника потвърждават, че Ирак е преустановил всички плащания към „Лукойл“, включително парични преводи и разплащания в суров петрол. Вследствие на това руската компания официално е информирала иракското петролно министерство, че форсмажорните условия правят невъзможно продължаването на работата в находището.

          Високопоставен представител на иракската петролна индустрия е заявил, че ако пречките не бъдат премахнати в срок от шест месеца, „Лукойл“ ще прекрати производството и ще се оттегли напълно от проекта. Междувременно, по информация на Ройтерс, иракската държавна петролна компания SOMO вече е анулирала товаренето на три пратки със суров петрол, които са част от дела на руския концерн, позовавайки се на санкциите.

          Елеонора Митрофанова: България създава опасен прецедент със закона за „Лукойл Нефтохим“ Елеонора Митрофанова: България създава опасен прецедент със закона за „Лукойл Нефтохим“

          Находището „Западна Курна-2“ се счита за най-важния стратегически актив на „Лукойл“ извън пределите на Русия. Руската компания контролира 75% от проекта, докато останалите 25% са собственост на държавна иракска фирма. Лицензионната площ на находището се простира на около 300 квадратни километра, а доказаните му запаси от извлекаем петрол се оценяват на приблизително 14 милиарда барела. По данни отпреди четири години, добивът оттам е съставлявал около 9% от общото петролно производство на Ирак, като от началото на експлоатацията са добити над 1 милиард барела.

          Към момента от „Лукойл“ не е излязъл официален коментар по случая.

          На фона на тези събития, Европейската комисия съобщи, че поддържа контакт с държавите членки, които биха могли да бъдат засегнати от последствията от американските санкции срещу „Лукойл“.

          Антидрон система и засилена охрана: държавата вдигна мерките около „Лукойл“ Антидрон система и засилена охрана: държавата вдигна мерките около „Лукойл“

          Говорител на ЕК подчерта, че всички трансакции, свързани с продажба на активи на „Лукойл“, трябва да се съобразяват със санкционните режими. Той уточни, че самата компания „Лукойл“ не фигурира в санкционния списък на Европейския съюз, приет във връзка с войната в Украйна.

          Попитан за евентуалното влияние на решението на Вашингтон върху доставките на горива за Европа, говорителят заяви, че Комисията следи ситуацията „много внимателно“. „Досега не сме получили свидетелство за пряко отражение върху доставките,“ каза той. Говорителят добави, че предстоят най-тежките седмици с оглед на началото на отоплителния сезон.

          Той отказа коментар относно предоставените от САЩ изключения за Унгария по санкциите срещу „Лукойл“, като заяви: „Ще можем да кажем повече, когато решението бъде официализирано“.* Според него, до края на годината може да се очаква решение за постоянно спиране на вноса на руски горива в ЕС. „Това лято предложихме ЕС да спре да внася руски петрол и газ до края на 2027 г.,“ припомни говорителят.

          Руският петролен гигант „Лукойл“ е задействал клауза за форсмажорни обстоятелства за дейността си в едно от най-големите петролни находища в света – „Западна Курна-2“ в Ирак. Според източници на Ройтерс, този ход е пряко следствие от наложените в края на октомври санкции от САЩ и Великобритания, които затрудняват операциите на компанията.

          - Реклама -

          Четирима независими източника потвърждават, че Ирак е преустановил всички плащания към „Лукойл“, включително парични преводи и разплащания в суров петрол. Вследствие на това руската компания официално е информирала иракското петролно министерство, че форсмажорните условия правят невъзможно продължаването на работата в находището.

          Високопоставен представител на иракската петролна индустрия е заявил, че ако пречките не бъдат премахнати в срок от шест месеца, „Лукойл“ ще прекрати производството и ще се оттегли напълно от проекта. Междувременно, по информация на Ройтерс, иракската държавна петролна компания SOMO вече е анулирала товаренето на три пратки със суров петрол, които са част от дела на руския концерн, позовавайки се на санкциите.

          Елеонора Митрофанова: България създава опасен прецедент със закона за „Лукойл Нефтохим“ Елеонора Митрофанова: България създава опасен прецедент със закона за „Лукойл Нефтохим“

          Находището „Западна Курна-2“ се счита за най-важния стратегически актив на „Лукойл“ извън пределите на Русия. Руската компания контролира 75% от проекта, докато останалите 25% са собственост на държавна иракска фирма. Лицензионната площ на находището се простира на около 300 квадратни километра, а доказаните му запаси от извлекаем петрол се оценяват на приблизително 14 милиарда барела. По данни отпреди четири години, добивът оттам е съставлявал около 9% от общото петролно производство на Ирак, като от началото на експлоатацията са добити над 1 милиард барела.

          Към момента от „Лукойл“ не е излязъл официален коментар по случая.

          На фона на тези събития, Европейската комисия съобщи, че поддържа контакт с държавите членки, които биха могли да бъдат засегнати от последствията от американските санкции срещу „Лукойл“.

          Антидрон система и засилена охрана: държавата вдигна мерките около „Лукойл“ Антидрон система и засилена охрана: държавата вдигна мерките около „Лукойл“

          Говорител на ЕК подчерта, че всички трансакции, свързани с продажба на активи на „Лукойл“, трябва да се съобразяват със санкционните режими. Той уточни, че самата компания „Лукойл“ не фигурира в санкционния списък на Европейския съюз, приет във връзка с войната в Украйна.

          Попитан за евентуалното влияние на решението на Вашингтон върху доставките на горива за Европа, говорителят заяви, че Комисията следи ситуацията „много внимателно“. „Досега не сме получили свидетелство за пряко отражение върху доставките,“ каза той. Говорителят добави, че предстоят най-тежките седмици с оглед на началото на отоплителния сезон.

          Той отказа коментар относно предоставените от САЩ изключения за Унгария по санкциите срещу „Лукойл“, като заяви: „Ще можем да кажем повече, когато решението бъде официализирано“.* Според него, до края на годината може да се очаква решение за постоянно спиране на вноса на руски горива в ЕС. „Това лято предложихме ЕС да спре да внася руски петрол и газ до края на 2027 г.,“ припомни говорителят.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Нов удар на САЩ срещу наркотрафиканти в Тихия океан, жертвите достигнаха 76 (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви, че още шестима души са били убити при удари срещу плавателни съдове, за които се предполага, че...
          Политика

          На тъмно: Токов удар по време на интервю на Зеленски (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Електричеството в Киев прекъсна по време на интервю на украинския президент Володимир Зеленски с кореспондент на вестник „Гардиън“. Видеозапис от случката беше разпространен в понеделник...
          Правосъдие

          Никола Саркози излиза от затвора след решение на апелативния съд в Париж

          Георги Петров -
          Френският апелативен съд в Париж постанови освобождаването на Никола Саркози, който излежаваше 20-дневна присъда по делото за незаконно финансиране на предизборната му кампания с...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions