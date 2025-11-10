Критична ситуация: „Лукойл“ обяви извънредно положение в най-важния си обект

Руският петролен гигант „Лукойл“ е задействал клауза за форсмажорни обстоятелства за дейността си в едно от най-големите петролни находища в света – „Западна Курна-2“ в Ирак. Според източници на Ройтерс, този ход е пряко следствие от наложените в края на октомври санкции от САЩ и Великобритания, които затрудняват операциите на компанията.

- Реклама -

Четирима независими източника потвърждават, че Ирак е преустановил всички плащания към „Лукойл“, включително парични преводи и разплащания в суров петрол. Вследствие на това руската компания официално е информирала иракското петролно министерство, че форсмажорните условия правят невъзможно продължаването на работата в находището.

Високопоставен представител на иракската петролна индустрия е заявил, че ако пречките не бъдат премахнати в срок от шест месеца, „Лукойл“ ще прекрати производството и ще се оттегли напълно от проекта. Междувременно, по информация на Ройтерс, иракската държавна петролна компания SOMO вече е анулирала товаренето на три пратки със суров петрол, които са част от дела на руския концерн, позовавайки се на санкциите.

Находището „Западна Курна-2“ се счита за най-важния стратегически актив на „Лукойл“ извън пределите на Русия. Руската компания контролира 75% от проекта, докато останалите 25% са собственост на държавна иракска фирма. Лицензионната площ на находището се простира на около 300 квадратни километра, а доказаните му запаси от извлекаем петрол се оценяват на приблизително 14 милиарда барела. По данни отпреди четири години, добивът оттам е съставлявал около 9% от общото петролно производство на Ирак, като от началото на експлоатацията са добити над 1 милиард барела.

Към момента от „Лукойл“ не е излязъл официален коментар по случая.

На фона на тези събития, Европейската комисия съобщи, че поддържа контакт с държавите членки, които биха могли да бъдат засегнати от последствията от американските санкции срещу „Лукойл“.

Говорител на ЕК подчерта, че всички трансакции, свързани с продажба на активи на „Лукойл“, трябва да се съобразяват със санкционните режими. Той уточни, че самата компания „Лукойл“ не фигурира в санкционния списък на Европейския съюз, приет във връзка с войната в Украйна.

Попитан за евентуалното влияние на решението на Вашингтон върху доставките на горива за Европа, говорителят заяви, че Комисията следи ситуацията „много внимателно“. „Досега не сме получили свидетелство за пряко отражение върху доставките,“ каза той. Говорителят добави, че предстоят най-тежките седмици с оглед на началото на отоплителния сезон.

Той отказа коментар относно предоставените от САЩ изключения за Унгария по санкциите срещу „Лукойл“, като заяви: „Ще можем да кажем повече, когато решението бъде официализирано“.* Според него, до края на годината може да се очаква решение за постоянно спиране на вноса на руски горива в ЕС. „Това лято предложихме ЕС да спре да внася руски петрол и газ до края на 2027 г.,“ припомни говорителят.