      понеделник, 10.11.25
          Начало България Общество

          Кризата с цветните контейнери в София приключва

          Снимка: БГНЕС
          Кризата около цветните контейнери за разделно събиране в София навлиза в заключителна фаза.

          Дружеството „Екобулпак“ официално обяви, че възобновява сметоизвозването от контейнерите за разделно събиране, като обслужването в 16-те столични района ще бъде възстановено от днес.

          Инж. Грети Стефанова: Кризата с боклука е разрешена Инж. Грети Стефанова: Кризата с боклука е разрешена

          „В рамките на няколко дни ще положим усилия да наваксаме пропуснатите обслужвания от последните дни“,

          уточниха от компанията.

          От „Екобулпак“ настояват и за среща със столичния кмет Васил Терзиев, за да се намери трайно решение на проблема.

          „Не целим да възпрепятстваме гражданите да събират разделно отпадъците си, нито да утежняваме ситуацията със сметосъбирането в София. Напротив — нашата мисия е да насърчаваме хората да използват цветните контейнери по предназначение. Настоящата ситуация възникна по време на мащабна информационна кампания, в която участват всички организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България“,

          допълват от дружеството.
          Криза с боклука заплашва още три столични района от 1 декември Криза с боклука заплашва още три столични района от 1 декември

          Временното прекъсване на извозването беше обявено миналата седмица чрез публикация на сайта на Столична община, която остро осъди действията на „Екобулпак“.

          „Намерението на дружеството няма договорно основание и представлява самоволно действие, противоречащо на ангажиментите им към гражданите и производителите, които плащат за събирането и рециклирането на опаковки. Забелязваме, че необичайно активното им поведение съвпада с кризисната организация в районите „Люлин“ и „Красно село“, което поражда съмнения относно мотивите им. Очевидно повишената честота на обслужване и засиленият контрол върху качеството на събраните отпадъци не се харесват на „Екобулпак“,

          се посочва в позицията на общината.

