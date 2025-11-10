Кризата с цветните контейнери в София приключва

Кризата около цветните контейнери за разделно събиране в София навлиза в заключителна фаза.
Дружеството „Екобулпак“ официално обяви, че възобновява сметоизвозването от контейнерите за разделно събиране, като обслужването в 16-те столични района ще бъде възстановено от днес.
От „Екобулпак“ настояват и за среща със столичния кмет Васил Терзиев, за да се намери трайно решение на проблема.
Временното прекъсване на извозването беше обявено миналата седмица чрез публикация на сайта на Столична община, която остро осъди действията на „Екобулпак“.
