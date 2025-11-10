Кризата с цветните контейнери в София приключва

Кризата около цветните контейнери за разделно събиране в София навлиза в заключителна фаза.

- Реклама -



Дружеството „Екобулпак“ официално обяви, че възобновява сметоизвозването от контейнерите за разделно събиране, като обслужването в 16-те столични района ще бъде възстановено от днес.

„В рамките на няколко дни ще положим усилия да наваксаме пропуснатите обслужвания от последните дни“, уточниха от компанията.

От „Екобулпак“ настояват и за среща със столичния кмет Васил Терзиев, за да се намери трайно решение на проблема.

„Не целим да възпрепятстваме гражданите да събират разделно отпадъците си, нито да утежняваме ситуацията със сметосъбирането в София. Напротив — нашата мисия е да насърчаваме хората да използват цветните контейнери по предназначение. Настоящата ситуация възникна по време на мащабна информационна кампания, в която участват всички организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България“, допълват от дружеството.

Временното прекъсване на извозването беше обявено миналата седмица чрез публикация на сайта на Столична община, която остро осъди действията на „Екобулпак“.