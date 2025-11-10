НА ЖИВО
      понеделник, 10.11.25
          Начало България Общество

          Лошо време и жълт код за дъжд усложняват условията в планините

          0
          15
          Десислава Димитрова
          От Планинската спасителна служба към БЧК съобщават, че условията за туризъм в планините са неблагоприятни. Времето е дъждовно и мъгливо, а терените са мокри и хлъзгави, което повишава риска при придвижване.

          Според прогнозата на синоптиците новата седмица започва с облачно и дъждовно време, като за понеделник (10 ноември) е обявен жълт предупредителен код за обилни валежи в областите Кърджали и Смолян, където се очакват количества до 35 мм дъжд.

          В по-високите части на планините дъждът ще преминава в сняг над 2300 метра, а вятърът ще бъде умерен до силен, от югозапад.
          Максималните температури ще достигат около 12°C на 1200 метра и около 6°C на 2000 метра.

          От спасителната служба призовават туристите да се въздържат от преходи и да следят актуалните метеорологични условия, преди да планират излизане в планината.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ISW: Руснаците са понижили натиска в Покровск, но блокират логистиката на ВСУ в Мирноград

          Иван Христов -
          Темпът на руското настъпление в и около Покровск временно се е забавило, но руската армия продължава да блокира логистичната поддръжка на Въоръжените сили на...
          Общество

          Движението само за леки автомобили: Частично отварят пътя Кричим–Девин

          Дамяна Караджова -
          От тази сутрин частично се възстановява движението по главния път Кричим–Девин, една от най-важните артерии в Смолянска област.
          Общество

          Кризата с цветните контейнери в София приключва

          Десислава Димитрова -
          Кризата около цветните контейнери за разделно събиране в София навлиза в заключителна фаза.

