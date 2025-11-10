Лошо време и жълт код за дъжд усложняват условията в планините

От Планинската спасителна служба към БЧК съобщават, че условията за туризъм в планините са неблагоприятни. Времето е дъждовно и мъгливо, а терените са мокри и хлъзгави, което повишава риска при придвижване.

- Реклама -

Според прогнозата на синоптиците новата седмица започва с облачно и дъждовно време, като за понеделник (10 ноември) е обявен жълт предупредителен код за обилни валежи в областите Кърджали и Смолян, където се очакват количества до 35 мм дъжд.

В по-високите части на планините дъждът ще преминава в сняг над 2300 метра, а вятърът ще бъде умерен до силен, от югозапад.

Максималните температури ще достигат около 12°C на 1200 метра и около 6°C на 2000 метра.

От спасителната служба призовават туристите да се въздържат от преходи и да следят актуалните метеорологични условия, преди да планират излизане в планината.