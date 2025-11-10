НА ЖИВО
          Магистър-фармацевтите са готови за протест

          Снимка: БГНЕС
          Магистър-фармацевтите са в готовност за протест, ако се въведе задължението аптеките да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите, предаде Нова тв.

          Действията им са продиктувани от проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Те казват, че това ще е огромна финансова натовареност и няма да успеят да се справят в срок. 

          „Необходимият софтуер сега комуникира със системата за верификация на лекарства, с Националната здравноинформационна система и не на последно място – със Системата за електронно следене и проследяване на лекарствата. Това е ежеминутна, дори в някои случаи секундна комуникация. Достатъчно тежък и скъп е софтуерът и в момента. Но нашите най-големи притеснения са, че от 1 януари има опасност просто да не можем да обслужим пациентите”, заяви магистър-фармацевтът Ростислав Курдов.

          Той заяви, че времето за промените е изключително кратко.

          „В малките населени места ще е нужна намеса на IT специалисти. Кога ще стигнат до всяка аптека? Тъй като софтуерът става още по-тежък, може да се наложи да се сменят компютърни конфигурации, да се пренастройват системи, да се обучава персонал”, добави Курдов.

          Днес се проведе среща между фармацевтичния съюз и Националната агенция по приходите. Все още обаче не е ясно дали ще бъде направена крачка назад.

          „Извикаха ни, изслушаха ни, казахме какви са проблемите ни, казаха, че разбират и „ще видим”. На практика за сега няма решение. Чакаме някакъв здрав разум.
          Физически не можем да спазим този срок, няма как нашите софтуери да направят съответните актуализации до 1 януари. Това означава, че на първи януари пациентите може да не идват в аптеките – дали ще протестираме или не, те не могат да получат своите лекарства”, сподели председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов.

