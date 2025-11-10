Манчини отново потегля към Арабския полуостров

Италианският наставник Роберто Манчини се е съгласил да поеме катарския Ал-Сад с договор поне до края на сезона, съобщават “Гадзета дело спорт” и Фабрицио Романо.

Както е известно, опитният специалист е без работа от около година насам, след като беше освободен от поста селекционер на Саудитска Арабия в края на миналия октомври. Според информациите Манчини първоначално е отклонил предложението на Ал-Сад, тъй като се е надявал да получи оферта от клуб в Серия „А“, но впоследствие се съгласил да поеме най-успешния отбор в страната от Арабския полуостров. 18-кратният първенец на Катар не спечели нито един от четирите си досегашни мача в Азиатската Шампионска лига, а в първенството се намира чак на шестата позиция в класирането, въпреки че е действащият шампион.

От друга страна, 60-годишният Манчини ще поеме седми клубен тим в своята треньорска кариера след Фиорентина, Лацио, Интер, Манчестър Сити, Галатасарай и Зенит. Освен на Саудитска Арабия, той е бил селекционер и на Италия, с която спечели Евро 2020.