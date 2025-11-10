НА ЖИВО
          Мартин Кърнолски: Провокираме интереса на българите към хвърчилата

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „На 19 и 20 октомври в световната столица на хвърчилата, китайският град Уейфанг, се проведе Първият световен шампионат за управление на традиционни китайски и спортни хвърчила с четири линии в зала. Страната ни беше поканена да участва с Мартин Кърнолски – председател на Българската кайт асоциация и най-добрият български пилот на хвърчила с четири линии за управление.“

          Това каза председателят на Българската кайт асоциация Мартин Кърнолски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Кърнолски обясни, че хвърчилата са най-различни, а целта на тяхната асоциация е да провокират интереса на българите към това изкуство.

          Специалистът разказа, че всяка година екипът му правят на морето училища по работа с хвърлила. Той посочи, че за да се постигне високо майсторство в областта, са нужни години тренировки.

