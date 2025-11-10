Мартин Кърнолски: Провокираме интереса на българите към хвърчилата

Това каза председателят на Българската кайт асоциация Мартин Кърнолски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Кърнолски обясни, че хвърчилата са най-различни, а целта на тяхната асоциация е да провокират интереса на българите към това изкуство.
Специалистът разказа, че всяка година екипът му правят на морето училища по работа с хвърлила. Той посочи, че за да се постигне високо майсторство в областта, са нужни години тренировки.
