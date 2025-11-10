Митничари задържаха близо 50 хиляди цигари без бандерол край Севлиево

49 960 къса цигари без бандерол са открити и иззети от митнически служители при проверка на 5 ноември на територията на Община Севлиево, съобщават от Агенция „Митници“.

Контрабандните тютюневи изделия са намерени в багажното отделение на лек автомобил, спрян за проверка от екип на митницата, с подкрепата на служители от ОД на МВР – Габрово.

В автомобила са открити 2498 кутии цигари без поставен бандерол, уточняват от агенцията.

Шофьорът и неговият спътник дали обяснение, че намерили цигарите на пътя и решили да ги приберат – версия, която органите на реда проверяват.

По случая е образувано досъдебно производство в условията на неотложност, а разследването продължава.