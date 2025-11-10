НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Митничари задържаха близо 50 хиляди цигари без бандерол край Севлиево

          0
          16
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          49 960 къса цигари без бандерол са открити и иззети от митнически служители при проверка на 5 ноември на територията на Община Севлиево, съобщават от Агенция „Митници“.

          - Реклама -
          Скок на цените на всички цигари от Нова година Скок на цените на всички цигари от Нова година

          Контрабандните тютюневи изделия са намерени в багажното отделение на лек автомобил, спрян за проверка от екип на митницата, с подкрепата на служители от ОД на МВР – Габрово.

          В автомобила са открити 2498 кутии цигари без поставен бандерол, уточняват от агенцията.

          Шофьорът и неговият спътник дали обяснение, че намерили цигарите на пътя и решили да ги приберат – версия, която органите на реда проверяват.

          По случая е образувано досъдебно производство в условията на неотложност, а разследването продължава.

          49 960 къса цигари без бандерол са открити и иззети от митнически служители при проверка на 5 ноември на територията на Община Севлиево, съобщават от Агенция „Митници“.

          - Реклама -
          Скок на цените на всички цигари от Нова година Скок на цените на всички цигари от Нова година

          Контрабандните тютюневи изделия са намерени в багажното отделение на лек автомобил, спрян за проверка от екип на митницата, с подкрепата на служители от ОД на МВР – Габрово.

          В автомобила са открити 2498 кутии цигари без поставен бандерол, уточняват от агенцията.

          Шофьорът и неговият спътник дали обяснение, че намерили цигарите на пътя и решили да ги приберат – версия, която органите на реда проверяват.

          По случая е образувано досъдебно производство в условията на неотложност, а разследването продължава.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Петко Христов и Антон Недялков няма да играят с Турция и Грузия

          Николай Минчев -
          Антон Недялков и Петко Христов отпадат от състава на националния отбор на България за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026 –...
          Общество

          За шест месеца: Затварят летището в Бургас

          Дамяна Караджова -
          50 милиона евро – това е стойността на един от най-мащабните инфраструктурни проекти
          Култура

          Созопол стана дом на новия институт на ЮНЕСКО за подводно наследство

          Десислава Димитрова -
          Центърът за подводна археология в Созопол официално получи статут на институт от категория 2 към ЮНЕСКО, съобщиха от Министерството на културата.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions