      понеделник, 10.11.25
          Много почивни дни в Левски

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Футболистите на Левски получиха почивен ден днес, а от утре ще подновят тренировки. „Сините“ публикуваха програмата на тима до 16 ноември. Събота и неделя също са почивни дни за тима на Хулио Веласкес. 

          След паузата в шампионата за мачовете на националните отбори Левски ще гостува на Монтана. Двубоят от 16-ия кръг е на 23 ноември (неделя) от 17:00 часа.

          Програмата на представителния отбор на Левски до 16 ноември, неделя:

          10 ноември, понеделник:

          ПОЧИВЕН ДЕН

          11 ноември, вторник:

          15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

          12 ноември, сряда:

          11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

          13 ноември, четвъртък:

          11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

          14 ноември, петък:

          10:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

          15 ноември, събота:

          ПОЧИВЕН ДЕН

          16 ноември, неделя:

          ПОЧИВЕН ДЕН

          * Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.

          Спорт

          Манчини отново потегля към Арабския полуостров

          Станимир Бакалов -
          Италианският наставник Роберто Манчини се е съгласил да поеме катарския Ал-Сад с договор поне до края на сезона, съобщават "Гадзета дело спорт" и Фабрицио...
          Спорт

          Аталанта остана без треньор

          Станимир Бакалов -
          От Аталанта официално обявиха освобождаването на Иван Юрич като треньор на тима. Очакванията в местните медии са, че той ще бъде заменен от бившия...
          Спорт

          Дунав с важна крачка към елита

          Станимир Бакалов -
          Дунав направи решителна и важна стъпка към елита. Русенският тим победи прекия си конкурент за промоция в елита Фратрия с 2:0 у дома в последен...

