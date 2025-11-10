Много почивни дни в Левски

Футболистите на Левски получиха почивен ден днес, а от утре ще подновят тренировки. „Сините“ публикуваха програмата на тима до 16 ноември. Събота и неделя също са почивни дни за тима на Хулио Веласкес.

След паузата в шампионата за мачовете на националните отбори Левски ще гостува на Монтана. Двубоят от 16-ия кръг е на 23 ноември (неделя) от 17:00 часа.

Програмата на представителния отбор на Левски до 16 ноември, неделя:

10 ноември, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

11 ноември, вторник:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

12 ноември, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

13 ноември, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

14 ноември, петък:

10:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

15 ноември, събота:

ПОЧИВЕН ДЕН

16 ноември, неделя:

ПОЧИВЕН ДЕН

* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.