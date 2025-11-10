Много почивни дни в Левски

Футболистите на Левски получиха почивен ден днес, а от утре ще подновят тренировки. „Сините“ публикуваха програмата на тима до 16 ноември. Събота и неделя също са почивни дни за тима на Хулио Веласкес.
След паузата в шампионата за мачовете на националните отбори Левски ще гостува на Монтана. Двубоят от 16-ия кръг е на 23 ноември (неделя) от 17:00 часа.
Програмата на представителния отбор на Левски до 16 ноември, неделя:
10 ноември, понеделник:
ПОЧИВЕН ДЕН
11 ноември, вторник:
15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)
12 ноември, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
13 ноември, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
14 ноември, петък:
10:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
15 ноември, събота:
ПОЧИВЕН ДЕН
16 ноември, неделя:
ПОЧИВЕН ДЕН
* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.