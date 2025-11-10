НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          MWM: Су-57 получават уникални противорадарни ракети

          0
          82
          Су-57
          Су-57
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руският изтребител Су-57 от пето поколение получи нови противорадарни ракети Х-58УШКЕ с обхват до 250 км и скорост от 3,6 Маха, пише списание Military Watch Magazine (MWM). Според изданието, новите оръжия откриват уникални възможности за противодействие на вражеската противовъздушна отбрана.

          - Реклама -

          MWM отбелязва, че кадри, публикувани от Обединената самолетостроителна корпорация, показват модифицираната ракета „Продукт 112“ с допълнителни сгъваеми стабилизатори, инсталирани във вътрешния отсек на Су-57.

          Според експерти ракетата има обхват от 250 километра и скорост до 3,6 Маха, което прави Х-58УШКЕ една от най-бързите в света. Това значително надвишава характеристиките на ракетите от предишно поколение, разработени през 80-те години на миналия век.

          Списанието подчерта, че нито F-22, нито F-35 притежават сравними оръжия поради съкращения на бюджета и забавяне на интегрирането на новата ракета AGM-88G, което поставя руските самолети в по-изгодна позиция.

          Руският изтребител Су-57 от пето поколение получи нови противорадарни ракети Х-58УШКЕ с обхват до 250 км и скорост от 3,6 Маха, пише списание Military Watch Magazine (MWM). Според изданието, новите оръжия откриват уникални възможности за противодействие на вражеската противовъздушна отбрана.

          - Реклама -

          MWM отбелязва, че кадри, публикувани от Обединената самолетостроителна корпорация, показват модифицираната ракета „Продукт 112“ с допълнителни сгъваеми стабилизатори, инсталирани във вътрешния отсек на Су-57.

          Според експерти ракетата има обхват от 250 километра и скорост до 3,6 Маха, което прави Х-58УШКЕ една от най-бързите в света. Това значително надвишава характеристиките на ракетите от предишно поколение, разработени през 80-те години на миналия век.

          Списанието подчерта, че нито F-22, нито F-35 притежават сравними оръжия поради съкращения на бюджета и забавяне на интегрирането на новата ракета AGM-88G, което поставя руските самолети в по-изгодна позиция.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Ким Чен Ун и Владимир  Путин строят нов мегамост между Русия и Северна Корея

          Иван Христов -
          Нов автомобилен мост между Русия и Северна Корея придобива реални очертания. Американското списание Newsweek съобщава за напредъка на строителството, което се потвърждава от сателитни...
          Война

          Украински командир: Руснаците използват лошото време, за да се промъкнат през отбраната на ВСУ в Покровск

          Иван Христов -
          Руснаците продължават да щурмуват Покровск и Мирноград на малки групи, опитвайки се да влязат в града, да консолидират позициите си и да проведат по-нататъшни...
          Война

          Доналд Туск: Ако Украйна загуби войната с Русия, ситуацията в Полша ще се промени радикално към по-лошо

          Иван Христов -
          Полският премиер Доналд Туск заяви, че геополитическите перспективи на Полша изглеждат оптимистични, но много зависи от развитието на фронтовата линия в Украйна. По-конкретно, в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions