Руският изтребител Су-57 от пето поколение получи нови противорадарни ракети Х-58УШКЕ с обхват до 250 км и скорост от 3,6 Маха, пише списание Military Watch Magazine (MWM). Според изданието, новите оръжия откриват уникални възможности за противодействие на вражеската противовъздушна отбрана.

- Реклама -

MWM отбелязва, че кадри, публикувани от Обединената самолетостроителна корпорация, показват модифицираната ракета „Продукт 112“ с допълнителни сгъваеми стабилизатори, инсталирани във вътрешния отсек на Су-57.

Според експерти ракетата има обхват от 250 километра и скорост до 3,6 Маха, което прави Х-58УШКЕ една от най-бързите в света. Това значително надвишава характеристиките на ракетите от предишно поколение, разработени през 80-те години на миналия век.

Списанието подчерта, че нито F-22, нито F-35 притежават сравними оръжия поради съкращения на бюджета и забавяне на интегрирането на новата ракета AGM-88G, което поставя руските самолети в по-изгодна позиция.