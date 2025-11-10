На тъмно: Токов удар по време на интервю на Зеленски (ВИДЕО)

Електричеството в Киев прекъсна по време на интервю на украинския президент Володимир Зеленски с кореспондент на вестник „Гардиън“.
Видеозапис от случката беше разпространен в понеделник от пресслужбата на държавния глава. В кадрите се вижда как в началото на разговора осветлението внезапно изгасва, което предизвиква видима изненада у журналиста.
След като почти веднага е включен генератор и светлината е възстановена, Зеленски коментира спокойно ситуацията:
От началото на руската инвазия преди почти четири години, Русия систематично атакува енергийния сектор на Украйна, като ударите се засилват с настъпването на зимата и нарастващата нужда от отопление.
Тези чести атаки срещу енергийната инфраструктура причиняват сериозен дефицит на електроенергия и принуждават властите да въвеждат планирани прекъсвания на захранването.
В събота украински официални лица съобщиха, че Русия е предприела нощна атака с дронове и ракети. Мишени са били подстанции, захранващи две атомни електроцентрали, като при нападението са загинали седем души.
