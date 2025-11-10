НА ЖИВО
          На тъмно: Токов удар по време на интервю на Зеленски (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Електричеството в Киев прекъсна по време на интервю на украинския президент Володимир Зеленски с кореспондент на вестник „Гардиън“.

          Видеозапис от случката беше разпространен в понеделник от пресслужбата на държавния глава.
          В кадрите се вижда как в началото на разговора осветлението внезапно изгасва, което предизвиква видима изненада у журналиста.

          Енергийната система на Украйна е на „нула“ след масирани руски атаки Енергийната система на Украйна е на „нула“ след масирани руски атаки

          След като почти веднага е включен генератор и светлината е възстановена, Зеленски коментира спокойно ситуацията:

          „Това са нашите нормални ежедневни условия,“ обръща се той към кореспондента.

          От началото на руската инвазия преди почти четири години, Русия систематично атакува енергийния сектор на Украйна, като ударите се засилват с настъпването на зимата и нарастващата нужда от отопление.

          Тези чести атаки срещу енергийната инфраструктура причиняват сериозен дефицит на електроенергия и принуждават властите да въвеждат планирани прекъсвания на захранването.

          В събота украински официални лица съобщиха, че Русия е предприела нощна атака с дронове и ракети.
          Мишени са били подстанции, захранващи две атомни електроцентрали, като при нападението са загинали седем души.

          Война

          MWM: Су-57 получават уникални противорадарни ракети

          Иван Христов -
          Руският изтребител Су-57 от пето поколение получи нови противорадарни ракети Х-58УШКЕ с обхват до 250 км и скорост от 3,6 Маха, пише списание Military...
          Война

          Ким Чен Ун и Владимир  Путин строят нов мегамост между Русия и Северна Корея

          Иван Христов -
          Нов автомобилен мост между Русия и Северна Корея придобива реални очертания. Американското списание Newsweek съобщава за напредъка на строителството, което се потвърждава от сателитни...
          Война

          Украински командир: Руснаците използват лошото време, за да се промъкнат през отбраната на ВСУ в Покровск

          Иван Христов -
          Руснаците продължават да щурмуват Покровск и Мирноград на малки групи, опитвайки се да влязат в града, да консолидират позициите си и да проведат по-нататъшни...

