На тъмно: Токов удар по време на интервю на Зеленски (ВИДЕО)

Електричеството в Киев прекъсна по време на интервю на украинския президент Володимир Зеленски с кореспондент на вестник „Гардиън“.

Видеозапис от случката беше разпространен в понеделник от пресслужбата на държавния глава.

В кадрите се вижда как в началото на разговора осветлението внезапно изгасва, което предизвиква видима изненада у журналиста.

След като почти веднага е включен генератор и светлината е възстановена, Зеленски коментира спокойно ситуацията:

„Това са нашите нормални ежедневни условия,“ обръща се той към кореспондента.

От началото на руската инвазия преди почти четири години, Русия систематично атакува енергийния сектор на Украйна, като ударите се засилват с настъпването на зимата и нарастващата нужда от отопление.

Тези чести атаки срещу енергийната инфраструктура причиняват сериозен дефицит на електроенергия и принуждават властите да въвеждат планирани прекъсвания на захранването.

В събота украински официални лица съобщиха, че Русия е предприела нощна атака с дронове и ракети.

Мишени са били подстанции, захранващи две атомни електроцентрали, като при нападението са загинали седем души.