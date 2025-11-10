НАБУ провежда обиски в искалия да купи реакторите от АЕЦ „Белене“ министър на енергетиката на Украйна от 2021 до 2025 година

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) извършва обиски в дома на министъра на правосъдието Херман Галущенко, който е бил министър на енергетиката на Украйна от 2021 до 2025 г., съобщи депутатът Ярослав Железняк сутринта на 10 ноември, предава украинското издание „Зеркало недели“. Именно той беше човекът, който ръководеше преговорите около евентуалното закупуване на руските реактори за АЕЦ „Белене“ за Хмелницката АЕЦ.

„В Херман Галущенко също се провежда обиск от НАБУ. Какво съвпадение“, написа депутатът, след като съобщи за претърсвания в Тимур Миндич.

Впоследствие депутатът добави, че НАБУ извършва претърсвания и в НЕК „Енергоатом“, където Галущенко е бил вицепрезидент от май 2020 г. до 29 април 2021 г.

По-късно Железняк написа, че претърсванията се извършват и в дома на Игор Миронюк, бивш съветник на тогавашния министър на енергетиката Херман Галущенко.

„Миронюк беше този, когото източниците ми наричаха „наблюдаващ“ на Херман по много въпроси. Изпълнители на различни проекти в държавни енергийни компании бяха канени в кабинета му за дискусии. И знаете ли какво още? Преди това Миронюк прекара безброй години като помощник и близък довереник на предателя Андрей Деркач“, отбеляза депутатът.

По време на годините си като министър на енергетиката Херман Галущенко беше замесен в редица скандали. По-конкретно, министерството по същество не успя да възстанови енергийната мрежа след серия от руски атаки срещу инфраструктурата, а върхът на скандала около Галущенко беше лобирането му за завършването на Хмелницката атомна електроцентрала, за която планираше да закупи руски реактори от България.

Междувременно, като министър на енергетиката, Галущенко систематично назначаваше „свои“ хора във всички държавни енергийни компании, дори когато тези компании бяха формално под контрола на Кабинета на министрите на Украйна.

По-специално, неговият заместник, Александър Хейла, беше арестуван за приемане на подкуп от половин милион долара, който той поиска в замяна на това да позволи на компании да евакуират оборудване от бойна зона. По това време Галушченко се опита да омаловажи твърденията на СБУ, според която министърът е замесен, но НАБУ, което се занимаваше със случая, не спомена ролята на министъра.

НАБУ също така обвини бившия заместник на Галушченко, Максим Немчинов, в заговор за увреждане на държавната компания „Центренерго“. Друг бивш първи заместник на Галушченко, Юрий Власенко, също беше заподозрян във връзка с търга на Министерството на енергетиката за втечнен природен газ за „Укрнафта“.

Преди това няколко служители на „Енергоатом“ бяха заподозрени в присвояване на публични средства.

Неуспехът да се осигури газ преди отоплителния сезон 2025-2026 също се счита за „постижение“ на Херман Галушченко като министър на енергетиката.