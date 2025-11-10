НА ЖИВО
      понеделник, 10.11.25
          Никола Саркози излиза от затвора след решение на апелативния съд в Париж

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Френският апелативен съд в Париж постанови освобождаването на Никола Саркози, който излежаваше 20-дневна присъда по делото за незаконно финансиране на предизборната му кампания с либийски средства.

          Решението бе взето след разглеждане на молбата му, като прокуратурата също подкрепи освобождаването под съдебен контрол.

          Бившият френски президент се яви пред съда чрез видеоконферентна връзка от затвора „Ла Санте“, съобщи АФП.

          Съдът наложи на Саркози строга забрана за контакт, включително с министъра на правосъдието Жерал Дарманен, както и забрана за напускане на страната.

          Очаква се допълнителна информация по случая в следващите часове.

