Никола Саркози излиза от затвора след решение на апелативния съд в Париж

Френският апелативен съд в Париж постанови освобождаването на Никола Саркози, който излежаваше 20-дневна присъда по делото за незаконно финансиране на предизборната му кампания с либийски средства.
- Реклама -
Решението бе взето след разглеждане на молбата му, като прокуратурата също подкрепи освобождаването под съдебен контрол.
Съдът наложи на Саркози строга забрана за контакт, включително с министъра на правосъдието Жерал Дарманен, както и забрана за напускане на страната.
Очаква се допълнителна информация по случая в следващите часове.
Френският апелативен съд в Париж постанови освобождаването на Никола Саркози, който излежаваше 20-дневна присъда по делото за незаконно финансиране на предизборната му кампания с либийски средства.
- Реклама -
Решението бе взето след разглеждане на молбата му, като прокуратурата също подкрепи освобождаването под съдебен контрол.
Съдът наложи на Саркози строга забрана за контакт, включително с министъра на правосъдието Жерал Дарманен, както и забрана за напускане на страната.
Очаква се допълнителна информация по случая в следващите часове.