Нощувала на дърво: Намерената Стефани разказа как е оцеляла три дни в планината

Стефани, която беше в неизвестност близо три дни, е прекарала една от нощите на дърво, за да се предпази. Това е споделила младата жена пред разследващите и спасителите след успешното ѝ откриване, съобщиха те пред „Телеграф“.
- Реклама -
Младата жена беше намерена в неделя в района на Железница, след като е слязла от планината и се е срещнала със своя позната. Случайни минувачи са я разпознали и незабавно са подали сигнал до спасителните екипи и полицията.
Началникът на 4 РУ Кристиян Тонев официално потвърди, че причината за изчезването на жената е „дълбоко лична“. Той отказа да коментира появилата се по-рано информация за нерешени въпроси между Стефани и майка ѝ. Преди дни самата майка уточни, че дъщеря ѝ не е избягала, а си е „тръгнала“, като е оставила у дома ключовете, личните си документи и мобилния си телефон.
Пред разследващите Стефани е разказала за маршрута си и споделила нетрадиционния си метод за безопасност – прекарала е часовете до съмване покатерена на дърво.
Според спасителите, участвали в акцията, уменията ѝ са впечатляващи.
След щастливата развръзка, в социалните мрежи се разгоря дебат относно цената на спасителната операция, тъй като Стефани е пълнолетна.
По този повод директорът на Планинската спасителна служба към БЧК Емил Нешев заяви:
Стефани, която беше в неизвестност близо три дни, е прекарала една от нощите на дърво, за да се предпази. Това е споделила младата жена пред разследващите и спасителите след успешното ѝ откриване, съобщиха те пред „Телеграф“.
- Реклама -
Младата жена беше намерена в неделя в района на Железница, след като е слязла от планината и се е срещнала със своя позната. Случайни минувачи са я разпознали и незабавно са подали сигнал до спасителните екипи и полицията.
Началникът на 4 РУ Кристиян Тонев официално потвърди, че причината за изчезването на жената е „дълбоко лична“. Той отказа да коментира появилата се по-рано информация за нерешени въпроси между Стефани и майка ѝ. Преди дни самата майка уточни, че дъщеря ѝ не е избягала, а си е „тръгнала“, като е оставила у дома ключовете, личните си документи и мобилния си телефон.
Пред разследващите Стефани е разказала за маршрута си и споделила нетрадиционния си метод за безопасност – прекарала е часовете до съмване покатерена на дърво.
Според спасителите, участвали в акцията, уменията ѝ са впечатляващи.
След щастливата развръзка, в социалните мрежи се разгоря дебат относно цената на спасителната операция, тъй като Стефани е пълнолетна.
По този повод директорът на Планинската спасителна служба към БЧК Емил Нешев заяви: