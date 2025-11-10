НА ЖИВО
          Общество

          Нощувала на дърво: Намерената Стефани разказа как е оцеляла три дни в планината

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Стефани, която беше в неизвестност близо три дни, е прекарала една от нощите на дърво, за да се предпази.
          Това е споделила младата жена пред разследващите и спасителите след успешното ѝ откриване, съобщиха те пред „Телеграф“.

          Младата жена беше намерена в неделя в района на Железница, след като е слязла от планината и се е срещнала със своя позната. Случайни минувачи са я разпознали и незабавно са подали сигнал до спасителните екипи и полицията.

          Началникът на 4 РУ Кристиян Тонев официално потвърди, че причината за изчезването на жената е „дълбоко лична“. Той отказа да коментира появилата се по-рано информация за нерешени въпроси между Стефани и майка ѝ.
          Преди дни самата майка уточни, че дъщеря ѝ не е избягала, а си е „тръгнала“, като е оставила у дома ключовете, личните си документи и мобилния си телефон.

          Откриха Стефани, изчезнала на Витоша Откриха Стефани, изчезнала на Витоша

          „Момичето е изключително подготвено, занимава се с планински преходи и познава много добре парк Витоша, което е позволило да се движи три дни, без да спира, използвайки различни пътеки и заслони. Тя е била без храна, вода, лични документи и пари, но е издържала благодарение на подготовката си“, подчерта Кристиян Тонев.

          Пред разследващите Стефани е разказала за маршрута си и споделила нетрадиционния си метод за безопасност – прекарала е часовете до съмване покатерена на дърво.

          Според спасителите, участвали в акцията, уменията ѝ са впечатляващи.

          „Тя е изключително добре подготвен планинар, опитен. Малко хора биха издържали на такъв преход дни наред“, коментираха те, като добавиха, че дори ѝ предложили да се присъедини към спасителните екипи.

          След щастливата развръзка, в социалните мрежи се разгоря дебат относно цената на спасителната операция, тъй като Стефани е пълнолетна.

          По този повод директорът на Планинската спасителна служба към БЧК Емил Нешев заяви:

          „Никой не може да каже колко точно струва една такава спасителна операция. Можем само да извлечем статистика за изразходваните средства за автомобили, командировъчни и други, което обаче не означава нищо. Доброволният труд на планинските спасители и всички останали, които се притекоха на помощ — те бяха над 40 човека. Точна стойност никога не може да се каже и никога не сме искали да възстановим 100% от разходите, които правим.“

