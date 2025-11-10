Нов удар на САЩ срещу наркотрафиканти в Тихия океан, жертвите достигнаха 76 (ВИДЕО)

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви, че още шестима души са били убити при удари срещу плавателни съдове, за които се предполага, че са използвани за трафик на наркотици.
С тези нови жертви общият брой на загиналите в рамките на спорната антинаркотична кампания нарасна на 76, съобщава АФП.
В публикация в социалната мрежа X, Хегсет уточни, че на 9 ноември са били нанесени два удара в международни води в източната част на Тихия океан.
Мишените са били две лодки, „превозващи наркотици“, като на борда на всяка от тях е имало по трима души.
Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025
These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO