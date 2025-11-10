НА ЖИВО
          Война

          Нов удар на САЩ срещу наркотрафиканти в Тихия океан, жертвите достигнаха 76 (ВИДЕО)

          Пийт Хегсет
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви, че още шестима души са били убити при удари срещу плавателни съдове, за които се предполага, че са използвани за трафик на наркотици.
          С тези нови жертви общият брой на загиналите в рамките на спорната антинаркотична кампания нарасна на 76, съобщава АФП.

          - Реклама -

          В публикация в социалната мрежа X, Хегсет уточни, че на 9 ноември са били нанесени два удара в международни води в източната част на Тихия океан.
          Мишените са били две лодки, „превозващи наркотици“, като на борда на всяка от тях е имало по трима души.

          „И шестимата са убити. Няма пострадали американски военнослужещи,“ заяви министърът на отбраната.

          - Реклама -

