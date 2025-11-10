НА ЖИВО
          Оклахома продължава да показва класа, постигайки десета победа за сезона

          Шей Гилджъс-Александър беше над всички за победителите с 35 точки

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Оклахома Сити Тъндър се наложи над Мемфис Гризлис със 114:100 като гост в поредна среща от редовния сезон на НБА.

          Шампионите са първите с 10 победи от началото на кампанията. Шей Гилджъс-Александър беше над всички с 35 точки. По 21 добавиха Чет Холмгрен и Аджей Мичъл, а Айзея Хартенщайн завърши с дабъл-дабъл – 18 пункта и 13 борби.

          За Мемфис Джарън Джаксън-младши приключи със 17 точки и беше най-резултатен за своите, но „гризлитата“ нямаха сили за нещо повече от почетна загуба.

          ОКС е лидер на Запад с баланс 10-1, докато „гризлитата“ са десети в същата конференция с четири победи и седем загуби. В следващите си мачове Тъндър са домакини на Голдън Стейт Уориърс, а Гризлис гостуват на Ню Йорк Никс. 

