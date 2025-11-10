НА ЖИВО
      понеделник, 10.11.25
          Война

          Операция „Шлагбаум" в енергийната система на Украйна: чиновниците са взимали по 10-15 процента от договорите с Енергоатом

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) публикува подробности за разследване на корупция в енергийния сектор на страната. Операцията е наречена „Шлагбаум“ (бариера), пише УНИАН.

          Според пресслужбата на НАБУ, основната дейност на престъпната организация е била систематично извличане на неправомерни облаги от контрагентите на Енергоатом, възлизащи на 10% до 15% от стойността на договора.

          „Всъщност управлението на това стратегическо предприятие с годишен приход от над 200 милиарда гривни не е било упражнявано от официални лица, а от външни лица, които не са имали официални правомощия, но са поели ролята на „надзорници“, се казва в доклада.

          Отбелязва се, че контрагентите на Енергоатом са били принудени да плащат подкупи, за да избегнат блокиране на плащанията за предоставени услуги или доставени продукти, като по този начин са запазили статута си на доставчик. Тази практика е наречена „шлагбаум“.

          Според разследващите, лидерът на престъпната организация е вербувал бивш заместник-началник на Фонда за държавна собственост, който по-късно става съветник на министъра на енергетиката, както и бивш служител на реда, заемал длъжността изпълнителен директор по физическа защита и сигурност в компанията, за да осъществят схемата.

          Използвайки служебни връзки в министерството и държавната компания, те са упражнявали контрол върху кадровите решения, процесите на обществени поръчки и финансовите потоци.

          Източник на LIGA.net от правоохранителните органи отбелязва, че корупционната схема за влияние върху стратегически предприятия от публичния сектор, по-специално Енергоатом, е причинила щети за 100 милиона долара.

          Според представител на правоохранителните органи схемата е била ръководена от украинския бизнесмен и съсобственик на президента Володимир Зеленски в „Квартал 95“ – Тимур Миндич, който е напуснал Украйна преди претърсванията в нощта на 10 ноември в 2:09 ч. сутринта.

          Междувременно в момента се провеждат претърсвания в дома на Игор Миронюк, който преди това е бил съветник на Херман Галушченко по време на мандата му като министър на енергетиката.

          Служител на реда отбеляза също, че домът на Галушченко също се претърсва, но „не е сигурно, че ще му бъде повдигнато обвинение“.

