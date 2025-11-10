НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          От диктатура към демокрация: 36 години от падането на комунизма

          0
          13
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Днес се навършват 36 години от 10 ноември 1989 г. — датата, която бележи началото на демократичния преход в България.
          В този ден, след повече от три десетилетия на власт, генералният секретар на Българската комунистическа партия Тодор Живков беше свален от поста си.

          „Безкръвна смяна“, както ще я нарекат по-късно, настъпва по време на Десетоноемврийския пленум на ЦК на БКП, където решението е официализирано.

          - Реклама -

          Свалянето на Живков е инициирано от Петър Младенов — тогава член на Политбюро, и Андрей Луканов, кандидат-член на същия орган.
          Те организират искането за оставка, подкрепено от Москва, а пленумът предлага на Народното събрание да освободи Живков и от поста председател на Държавния съвет.

          Натискът от Москва и краят на една епоха

          Принудителната оставка е подадена ден по-рано – на 9 ноември, същия ден, в който пада и Берлинската стена.
          В периода между 6 и 9 ноември Живков провежда поредица от срещи със съветския посланик генерал Виктор Шарапов – представител на КГБ, който донася волята на Кремъл.
          Подобно на останалите комунистически лидери в Източна Европа, и Живков е сменен с човек, лоялен на Москва – външния министър Петър Младенов, който обявява оставката му с думите за „заслужен отдих“.

          Грохналият Тодор Живков, с безпомощен поглед, наблюдаваше новия си заместник – символ на края на епохата му.

          Фалит и наследство

          Когато напуска властта на 78-годишна възраст, България е на ръба на фалита – с външен дълг от близо 11 млрд. долара и вътрешен дълг от 26 млрд. лева.
          Живков завещава на страната трети фалит по време на управлението си (след 1960 и 1977 г.).
          Този външен дълг е изплатен едва през 2015 г., 26 години след падането на режима.

          През есента на 1990 г. българите вече усещат мащабите на разрухата – празни магазини, шоково поскъпване и дълбока икономическа криза.

          Закъснелите признания

          Половин година след свалянето си, през пролетта на 1990 г., арестуваният Тодор Живков признава пред прокурорите:

          „Чувствам известна вина, че се стигна до това кризисно състояние в нашата икономика… Никой не може да ме убеди, че може да се изгради социализъм с буржоазно-помешчишка Русия.“

          „Аз не твърдя, че народът е живял в изобилие – такова беше времето. Идеализирахме Съветския съюз. Бяхме в плен на илюзията, че победата на социализма е гарантирана.“

          Живков така и не признава пълната си отговорност пред обществото, но думите му остават като късно признание на провала на системата, която сам олицетворяваше.

          Днес се навършват 36 години от 10 ноември 1989 г. — датата, която бележи началото на демократичния преход в България.
          В този ден, след повече от три десетилетия на власт, генералният секретар на Българската комунистическа партия Тодор Живков беше свален от поста си.

          „Безкръвна смяна“, както ще я нарекат по-късно, настъпва по време на Десетоноемврийския пленум на ЦК на БКП, където решението е официализирано.

          - Реклама -

          Свалянето на Живков е инициирано от Петър Младенов — тогава член на Политбюро, и Андрей Луканов, кандидат-член на същия орган.
          Те организират искането за оставка, подкрепено от Москва, а пленумът предлага на Народното събрание да освободи Живков и от поста председател на Държавния съвет.

          Натискът от Москва и краят на една епоха

          Принудителната оставка е подадена ден по-рано – на 9 ноември, същия ден, в който пада и Берлинската стена.
          В периода между 6 и 9 ноември Живков провежда поредица от срещи със съветския посланик генерал Виктор Шарапов – представител на КГБ, който донася волята на Кремъл.
          Подобно на останалите комунистически лидери в Източна Европа, и Живков е сменен с човек, лоялен на Москва – външния министър Петър Младенов, който обявява оставката му с думите за „заслужен отдих“.

          Грохналият Тодор Живков, с безпомощен поглед, наблюдаваше новия си заместник – символ на края на епохата му.

          Фалит и наследство

          Когато напуска властта на 78-годишна възраст, България е на ръба на фалита – с външен дълг от близо 11 млрд. долара и вътрешен дълг от 26 млрд. лева.
          Живков завещава на страната трети фалит по време на управлението си (след 1960 и 1977 г.).
          Този външен дълг е изплатен едва през 2015 г., 26 години след падането на режима.

          През есента на 1990 г. българите вече усещат мащабите на разрухата – празни магазини, шоково поскъпване и дълбока икономическа криза.

          Закъснелите признания

          Половин година след свалянето си, през пролетта на 1990 г., арестуваният Тодор Живков признава пред прокурорите:

          „Чувствам известна вина, че се стигна до това кризисно състояние в нашата икономика… Никой не може да ме убеди, че може да се изгради социализъм с буржоазно-помешчишка Русия.“

          „Аз не твърдя, че народът е живял в изобилие – такова беше времето. Идеализирахме Съветския съюз. Бяхме в плен на илюзията, че победата на социализма е гарантирана.“

          Живков така и не признава пълната си отговорност пред обществото, но думите му остават като късно признание на провала на системата, която сам олицетворяваше.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Арестуваха трима свещеници в Гърция за участие в мрежа за наркотрафик

          Десислава Димитрова -
          Трима свещеници са сред осемте задържани при мащабна полицейска акция срещу мрежа за трафик на наркотици в Гърция, съобщава „Катимерини“.
          Политика

          Германия инвестира близо 1 млрд. евро в нови военни хеликоптери „Еърбъс“

          Десислава Димитрова -
          Германия планира да изразходва приблизително 1 милиард евро за закупуването на още 20 военни хеликоптера „Еърбъс“, които трябва да бъдат доставени в рамките на две години.
          Общество

          Антидрон система и засилена охрана: държавата вдигна мерките около „Лукойл“

          Дамяна Караджова -
          Извънредни мерки за сигурност са въведени около обектите на „Лукойл“ у нас — по въздух, земя и вода.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions