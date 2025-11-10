НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          От последните минути: Верижна катастрофа в центъра на София

          Снимка: БГНЕС
          Четири автомобила участваха във верижна катастрофа в София в ранния следобед в понеделник.
          Пътният инцидент е станал в района на кръстовището на улица „Пиротска“ и булевард „Христо Ботев“.

          При сблъсъка няма пострадали граждани, като са нанесени единствено материални щети по превозните средства.
          Участници в произшествието са:

          • черен джип „Мерцедес“,
          • сива „Тойота“,
          • бяло „Пежо“,
          • и червена „Шкода“.

          На мястото на катастрофата са пристигнали два екипа на полицията, които са предприели действия по документиране на щетите.

