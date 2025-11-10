От последните минути: Верижна катастрофа в центъра на София

Четири автомобила участваха във верижна катастрофа в София в ранния следобед в понеделник.
Пътният инцидент е станал в района на кръстовището на улица „Пиротска“ и булевард „Христо Ботев“.
При сблъсъка няма пострадали граждани, като са нанесени единствено материални щети по превозните средства.
Участници в произшествието са:
- черен джип „Мерцедес“,
- сива „Тойота“,
- бяло „Пежо“,
- и червена „Шкода“.
На мястото на катастрофата са пристигнали два екипа на полицията, които са предприели действия по документиране на щетите.
