От последните минути: Верижна катастрофа в центъра на София

Четири автомобила участваха във верижна катастрофа в София в ранния следобед в понеделник.

Пътният инцидент е станал в района на кръстовището на улица „Пиротска“ и булевард „Христо Ботев“.

- Реклама -

При сблъсъка няма пострадали граждани, като са нанесени единствено материални щети по превозните средства.

Участници в произшествието са:

черен джип „Мерцедес“ ,

, сива „Тойота“ ,

, бяло „Пежо“ ,

, и червена „Шкода“.

На мястото на катастрофата са пристигнали два екипа на полицията, които са предприели действия по документиране на щетите.