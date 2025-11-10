Откраднаха кутия за дарения за болно момиче – трета кражба за една и съща кауза

Нова кражба на дарителска кутия възмути жители на столицата. Този път жертва на посегателството стана хранителен магазин в София, където неизвестен мъж задигна кутия с пари, събирани за младо момиче с бъбречна недостатъчност.

„Случаят е от столичен магазин, а в кутията имаше между 300 и 350 лева,“ разказа управителят Виктория Николаева пред NOVA. - Реклама -

На кадрите от видеонаблюдението се вижда как мъжът влиза, оглежда се и, в момент без касиерката, взема кутията от плота. След това напуска спокойно магазина. Управителката уточнява, че той не е редовен клиент.

Шокиращо е, че това не е първият случай – дори не вторият, а третият път, в който кутиите с дарения за същото момиче стават обект на кражба.

„Миналата година непозната жена също открадна такава кутия. Намериха я, но не знам дали върна парите,“ сподели Виктория Николаева.

Кражбата предизвика бурна реакция в социалните мрежи, където хората изразяват възмущение, че дори средства, събирани за лечение на болно дете, не са пощадени.