Пазарът на труда се охлажда: Спад от 7% на обявите за работа през октомври

Броят на обявите за работа в България е отбелязал спад от 7% през октомври в сравнение със септември, което се равнява на 3105 по-малко публикувани предложения. Това показва месечният анализ на компанията за подбор на персонал JobTiger. Данните сочат и намаление на годишна база – офертите за работа са с 2% по-малко спрямо октомври 2024 година.
Анализът установява, че пониженото търсене на кадри е най-осезаемо в сектори със силна сезонна зависимост.
В „Строителство“ са регистрирани 1546 по-малко обяви, което е спад от 38%.
Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ отчита намаление от 16% (855 по-малко предложения),
а в „Логистика и транспорт“ спадът е 9%, или с 445 обяви по-малко.
При предложенията в сектор „Информационни технологии“ също се наблюдава леко намаление от 1%.
Въпреки общия спад, дяловото разпределение на обявите по икономически сектори остава без съществени изменения.
Водеща позиция продължава да заема „Търговия и продажби“ с 24% от всички предложения.
След него се нареждат:
- „Производство“ – 21%
- „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 15%
- „Административни и обслужващи дейности“ – 11%
- „Логистика и транспорт“ – 10%
- „Счетоводство, одит и финанси“ – 8%
- „Строителство“ и „Информационни технологии“ – по 6%
- „Здравеопазване и фармация“ – 5%
- „Маркетинг и реклама“ – 3%
- „Изкуство“ – 1%
Делът на позициите, позволяващи дистанционна работа, остава стабилен през октомври – 9% от всички обяви.
В абсолютно изражение обаче се отчита 7-процентов спад в броя на офертите за работа от вкъщи в сравнение със септември, което е равно на около 3100 по-малко обяви.
По отношение на териториалното разпределение, София продължава да концентрира най-голям дял от предложенията за работа – 39%.
На второ място е Пловдив с 9%.
В останалите големи градове делът се запазва стабилен:
Варна държи 6%,
Бургас и Русе имат по 3%,
а Стара Загора – 2%.