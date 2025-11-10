НА ЖИВО
          Пазарът на труда се охлажда: Спад от 7% на обявите за работа през октомври

          Снимка: Булфото
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Броят на обявите за работа в България е отбелязал спад от 7% през октомври в сравнение със септември, което се равнява на 3105 по-малко публикувани предложения. Това показва месечният анализ на компанията за подбор на персонал JobTiger. Данните сочат и намаление на годишна база – офертите за работа са с 2% по-малко спрямо октомври 2024 година.

          Анализът установява, че пониженото търсене на кадри е най-осезаемо в сектори със силна сезонна зависимост.
          В „Строителство“ са регистрирани 1546 по-малко обяви, което е спад от 38%.
          Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ отчита намаление от 16% (855 по-малко предложения),
          а в „Логистика и транспорт“ спадът е 9%, или с 445 обяви по-малко.
          При предложенията в сектор „Информационни технологии“ също се наблюдава леко намаление от 1%.

          Въпреки общия спад, дяловото разпределение на обявите по икономически сектори остава без съществени изменения.
          Водеща позиция продължава да заема „Търговия и продажби“ с 24% от всички предложения.

          След него се нареждат:

          • Производство“ – 21%
          • Хотелиерство и ресторантьорство“ – 15%
          • Административни и обслужващи дейности“ – 11%
          • Логистика и транспорт“ – 10%
          • Счетоводство, одит и финанси“ – 8%
          • Строителство“ и „Информационни технологии“ – по 6%
          • Здравеопазване и фармация“ – 5%
          • Маркетинг и реклама“ – 3%
          • Изкуство“ – 1%

          Делът на позициите, позволяващи дистанционна работа, остава стабилен през октомври – 9% от всички обяви.
          В абсолютно изражение обаче се отчита 7-процентов спад в броя на офертите за работа от вкъщи в сравнение със септември, което е равно на около 3100 по-малко обяви.

          По отношение на териториалното разпределение, София продължава да концентрира най-голям дял от предложенията за работа – 39%.
          На второ място е Пловдив с 9%.
          В останалите големи градове делът се запазва стабилен:
          Варна държи 6%,
          Бургас и Русе имат по 3%,
          а Стара Загора2%.

