Пазарът на труда се охлажда: Спад от 7% на обявите за работа през октомври

Броят на обявите за работа в България е отбелязал спад от 7% през октомври в сравнение със септември, което се равнява на 3105 по-малко публикувани предложения. Това показва месечният анализ на компанията за подбор на персонал JobTiger. Данните сочат и намаление на годишна база – офертите за работа са с 2% по-малко спрямо октомври 2024 година.

Анализът установява, че пониженото търсене на кадри е най-осезаемо в сектори със силна сезонна зависимост.

В „Строителство“ са регистрирани 1546 по-малко обяви, което е спад от 38%.

Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ отчита намаление от 16% (855 по-малко предложения),

а в „Логистика и транспорт“ спадът е 9%, или с 445 обяви по-малко.

При предложенията в сектор „Информационни технологии“ също се наблюдава леко намаление от 1%.

Въпреки общия спад, дяловото разпределение на обявите по икономически сектори остава без съществени изменения.

Водеща позиция продължава да заема „Търговия и продажби“ с 24% от всички предложения.

След него се нареждат:

„ Производство “ – 21%

“ – „ Хотелиерство и ресторантьорство “ – 15%

“ – „ Административни и обслужващи дейности “ – 11%

“ – „ Логистика и транспорт “ – 10%

“ – „ Счетоводство, одит и финанси “ – 8%

“ – „ Строителство “ и „ Информационни технологии “ – по 6%

“ и „ “ – по „ Здравеопазване и фармация “ – 5%

“ – „ Маркетинг и реклама “ – 3%

“ – „Изкуство“ – 1%

Делът на позициите, позволяващи дистанционна работа, остава стабилен през октомври – 9% от всички обяви.

В абсолютно изражение обаче се отчита 7-процентов спад в броя на офертите за работа от вкъщи в сравнение със септември, което е равно на около 3100 по-малко обяви.

По отношение на териториалното разпределение, София продължава да концентрира най-голям дял от предложенията за работа – 39%.

На второ място е Пловдив с 9%.

В останалите големи градове делът се запазва стабилен:

Варна държи 6%,

Бургас и Русе имат по 3%,

а Стара Загора – 2%.