НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Петко Христов и Антон Недялков няма да играят с Турция и Грузия

          На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров повика защитника на датския Вейле Стефан Велков

          0
          25
          Снимка: www.facebook.com/BulgarianNationalTeam
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Антон Недялков и Петко Христов отпадат от състава на националния отбор на България за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026 – срещу Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември). Това оповестиха от Българския футболен съюз преди броени минути.

          - Реклама -

          Христов няма да може да вземе участие, поради контузия. Недялков също отпада от разширения състав поради физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор Лудогорец в последните седмици.

          На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров повика защитника на датския Вейле Стефан Велков.

          „Лъвовете“ гостуват на Турция на 15 ноември в Бурса, а три дни по-късно са домакини на Грузия на Националния стадион. 

          Антон Недялков и Петко Христов отпадат от състава на националния отбор на България за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026 – срещу Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември). Това оповестиха от Българския футболен съюз преди броени минути.

          - Реклама -

          Христов няма да може да вземе участие, поради контузия. Недялков също отпада от разширения състав поради физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор Лудогорец в последните седмици.

          На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров повика защитника на датския Вейле Стефан Велков.

          „Лъвовете“ гостуват на Турция на 15 ноември в Бурса, а три дни по-късно са домакини на Грузия на Националния стадион. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Бившият командир от „Айдар“ Евгений Дикий: Примирие между Украйна и Русия няма да има

          Иван Христов -
          Примирие между Украйна и Русия няма да се случи скоро. Това мнение изрази Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война, бивш командир на рота на...
          Война

          Украински специалист по електронна война и разузнаване: Руснаците са направили дроновете „Гербер“ още по-опасни

          Иван Христов -
          Откриват се все повече руски дронове „Гербер“ с прибрани бойни глави. Руснаците използват изключително опасна  конструкция, при която детонаторът се активира по време на...
          Волейбол

          Женският национален отбор по волейбол има нов наставник

          Николай Минчев -
          Италианецът Марчело Абонданца е новият селекционер на женския национален отбор по волейбол, обявиха официално от родната федерация. Специалистът се завръща на поста след периода 2011-2014,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions