Петко Христов и Антон Недялков няма да играят с Турция и Грузия

Антон Недялков и Петко Христов отпадат от състава на националния отбор на България за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026 – срещу Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември). Това оповестиха от Българския футболен съюз преди броени минути.

- Реклама -

Христов няма да може да вземе участие, поради контузия. Недялков също отпада от разширения състав поради физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор Лудогорец в последните седмици.

На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров повика защитника на датския Вейле Стефан Велков.

„Лъвовете“ гостуват на Турция на 15 ноември в Бурса, а три дни по-късно са домакини на Грузия на Националния стадион.