Пиян шофьор с 2,29 промила задържан в София – вече е осъждан за същото престъпление

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 59-годишен мъж, заловен да шофира с 2,29 промила алкохол в кръвта, съобщиха от държавното обвинение.

Инцидентът е станал на 8 ноември около 10:30 часа на ул. „Искърско шосе“ в София. Полицаи спрели автомобила за рутинна проверка, а направеният тест с „Алкотест – Дрегер 7510“ показал, че водачът е с висока концентрация на алкохол.

Мъжът е отказал да даде кръвна проба за изследване в болница.

От прокуратурата уточняват, че шофьорът вече е осъждан за идентично престъпление, а сега е задържан за срок от 72 часа. Предстои прокурор да внесе искане в Софийския районен съд за определяне на постоянна мярка „задържане под стража“.

Според Наказателния кодекс подобно деяние се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 2000 до 10 000 лева.