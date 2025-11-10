По чудо оцеля: 37-годишната Инна от Благоевград се бори за живот след жестоко нападение

По чудо е оцеляла 37-годишната Инна Илиева, която в петък беше намушкана с нож в центъра на Благоевград. Нападателят ѝ — Георги Мирчев, известен в града като Фрико, с когото жената е живяла дълги години, се е предал на полицията и вече е с мярка „задържане под стража”.

Пострадалата е била приета в критично състояние в благоевградската болница, с множество наранявания и обилна кръвозагуба.

„Пациентката пристигна в шоково състояние, с три потенциално смъртоносни рани. Минутите решаваха изхода от това състояние,“ обясни пред NOVA д-р Димитър Димитров, директор на МБАЛ–Благоевград.

По думите му, само бързата реакция на случайни очевидци, екипа на Бърза помощ и болницата е предотвратила фатален изход.

„Към този момент пациентката е жива, стабилна, напълно адекватна, в пълно съзнание, диша спонтанно и на този етап няма непосредствена опасност за живота ѝ,“ уточни д-р Димитров.

Медиците са констатирали тежки порезни рани по шията, както и дълбоко нараняване в лявата гръдна половина, при което ножът е прерязал ребро и е навлязъл в белия дроб, предизвиквайки тотален хемопневмоторакс. При дренирането на гръдната кухина са източени около 500 мл кръв.

„Освен това има множество кървящи рани по ръцете – тя се е опитвала да се защити от ударите,“ допълни лекарят.

В момента непосредствена опасност за живота на Инна няма, но медиците остават предпазливи.

„Единствената потенциална опасност е, че ножът е навлязъл в гръдния кош – точно в основата на шията,“ обясни още д-р Димитров.

Пациентката все още не е напълно осъзнала случилото се, но проявява изключителна воля за живот.