По чудо оцеля: 37-годишната Инна от Благоевград се бори за живот след жестоко нападение

По чудо е оцеляла 37-годишната Инна Илиева, която в петък беше намушкана с нож в центъра на Благоевград. Нападателят ѝ — Георги Мирчев, известен в града като Фрико, с когото жената е живяла дълги години, се е предал на полицията и вече е с мярка „задържане под стража”.
Пострадалата е била приета в критично състояние в благоевградската болница, с множество наранявания и обилна кръвозагуба.
По думите му, само бързата реакция на случайни очевидци, екипа на Бърза помощ и болницата е предотвратила фатален изход.
Медиците са констатирали тежки порезни рани по шията, както и дълбоко нараняване в лявата гръдна половина, при което ножът е прерязал ребро и е навлязъл в белия дроб, предизвиквайки тотален хемопневмоторакс. При дренирането на гръдната кухина са източени около 500 мл кръв.
В момента непосредствена опасност за живота на Инна няма, но медиците остават предпазливи.
Пациентката все още не е напълно осъзнала случилото се, но проявява изключителна воля за живот.
