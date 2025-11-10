НА ЖИВО
          По-строги правила и смарт технологии: как Гърция ще събира глобите си

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Гърция затяга контрола върху шофьорите и събирането на глоби. Министерството на цифровото управление в Атина въвежда нова система, която свързва митниците с базата данни на пътната полиция в реално време.

          „Системата ще засича регистрационния номер на автомобила още преди границата и, ако има неплатени глоби, излизането от страната ще бъде блокирано,“ съобщават гръцките власти.

          Ако шофьорът няма възможност да плати на място, той може да напусне страната, но не и автомобилът – мярка, която се очаква да сложи край на масовото избягване на санкции.

          Камери с изкуствен интелект и по-бързи глоби

          Вече са инсталирани умни камери с изкуствен интелект в района на Атика, а до летния сезон подобни системи ще има и в Северна Гърция.
          Те ще могат не само да засичат нарушенията, но и да правят снимки на водача, като към всеки фиш ще има код за бързо плащане по банков път.

          Според властите това ще направи процеса „по-ефективен и прозрачeн“.

          Досега общините имаха срок между 3 и 5 години да събират глобите, но новите правила го съкращават на 3 до 6 месеца.
          Причината – събираемостта досега е била под 40%.

          Нови правила и по-високи санкции

          Сред новите разпоредби има и облекчения: отпада забраната за шофиране с дебело яке и за пиене на кафе или безалкохолни напитки по време на движение.
          В същото време глобите стават по-строги:

          • Непоставен колан ще се санкционира не само при шофьора, но и при всички пътници в автомобила;
          • Дори един непоставен колан означава, че всички вътре ще бъдат глобени;
          • Минималната санкция е 350 евро.

          И пешеходците няма да бъдат подминати – предвидени са глоби за неправилно пресичане или навлизане на пътното платно без причина.

          - Реклама -

