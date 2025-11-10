НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Полицията с първи подробности за прегазеното куче, шофьорът е чужденец

          0
          196
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Столичната полиция даде подробности по случая с кучето, прегазено в квартал „Разсадника“, който предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Според информацията от МВР, сигналът е подаден на телефон 112 около 18:24 часа в неделя.

          „Обаждащият се мъж съобщава за скандал между него и друго лице. Поводът за конфликта е, че малко по-рано обаждащият се е блъснал куче“, уточниха от полицията.

          На място е изпратен автопатрул, който идентифицира извършителя, установява трима свидетели и изземва видеозапис от охранителна камера.

          Извършителят е 29-годишен македонски гражданин

          Според полицията, виновникът е 29-годишен гражданин на Република Северна Македония, който не е криминално проявен и не е известен на МВР.

          „Мъжът не отрича случилото се и не се укрива. Той признава, че е прегазил кучето, но твърди, че това е станало неволно – при извършване на маневра“, съобщиха от пресцентъра на СДВР.

          От полицията добавят, че той не е задържан, а по случая е образувана преписка.

          Брутално зверство: Лекар прегази куче в София (ВИДЕО 18+) Брутално зверство: Лекар прегази куче в София (ВИДЕО 18+)

          Не е потвърдено, че е лекар във ВМА

          По повод разпространената в социалните мрежи информация, че извършителят е гръден хирург във Военномедицинска академия (ВМА), от МВР заявиха, че това все още не е потвърдено и подлежи на проверка.

          „Информацията, че лицето е лекар във ВМА, не е потвърдена. Все още се извършва проверка по този въпрос“, уточниха от полицията.

          Как започна случаят

          Случаят стана известен след публикация в социалните мрежи на Борислава Иванова, която твърди, че нейното куче Мая е било умишлено прегазено пред блока им на ул. „Пчиня“ 18. Жената сподели, че животното е било спокойно и дружелюбно, и обвини водача, когото посочи по име, че е бил в неадекватно състояние по време на инцидента.

          „14 години обич, отнета за секунди. Нашето любимо куче беше умишлено прегазено“, написа Иванова, като публикува снимки и видеозапис от инцидента.

          Жената посочи, че е подала жалба по чл. 325б от Наказателния кодекс – за жестокост към животни, и настоя за пълно разследване.

          „Справедливост за Мая“: Хиляди поискаха по-строги наказания за насилието над животни „Справедливост за Мая“: Хиляди поискаха по-строги наказания за насилието над животни

          Столичната полиция даде подробности по случая с кучето, прегазено в квартал „Разсадника“, който предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Според информацията от МВР, сигналът е подаден на телефон 112 около 18:24 часа в неделя.

          „Обаждащият се мъж съобщава за скандал между него и друго лице. Поводът за конфликта е, че малко по-рано обаждащият се е блъснал куче“, уточниха от полицията.

          На място е изпратен автопатрул, който идентифицира извършителя, установява трима свидетели и изземва видеозапис от охранителна камера.

          Извършителят е 29-годишен македонски гражданин

          Според полицията, виновникът е 29-годишен гражданин на Република Северна Македония, който не е криминално проявен и не е известен на МВР.

          „Мъжът не отрича случилото се и не се укрива. Той признава, че е прегазил кучето, но твърди, че това е станало неволно – при извършване на маневра“, съобщиха от пресцентъра на СДВР.

          От полицията добавят, че той не е задържан, а по случая е образувана преписка.

          Брутално зверство: Лекар прегази куче в София (ВИДЕО 18+) Брутално зверство: Лекар прегази куче в София (ВИДЕО 18+)

          Не е потвърдено, че е лекар във ВМА

          По повод разпространената в социалните мрежи информация, че извършителят е гръден хирург във Военномедицинска академия (ВМА), от МВР заявиха, че това все още не е потвърдено и подлежи на проверка.

          „Информацията, че лицето е лекар във ВМА, не е потвърдена. Все още се извършва проверка по този въпрос“, уточниха от полицията.

          Как започна случаят

          Случаят стана известен след публикация в социалните мрежи на Борислава Иванова, която твърди, че нейното куче Мая е било умишлено прегазено пред блока им на ул. „Пчиня“ 18. Жената сподели, че животното е било спокойно и дружелюбно, и обвини водача, когото посочи по име, че е бил в неадекватно състояние по време на инцидента.

          „14 години обич, отнета за секунди. Нашето любимо куче беше умишлено прегазено“, написа Иванова, като публикува снимки и видеозапис от инцидента.

          Жената посочи, че е подала жалба по чл. 325б от Наказателния кодекс – за жестокост към животни, и настоя за пълно разследване.

          „Справедливост за Мая“: Хиляди поискаха по-строги наказания за насилието над животни „Справедливост за Мая“: Хиляди поискаха по-строги наказания за насилието над животни

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          ИЗВЪНРЕДНО: Огромен пожар пламна в София (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Мащабен пожар възникна в столичния квартал „Банишора“, недалеч от голям супермаркет. По първоначални данни огънят е обхванал дървени постройки в района. На мястото на инцидента...
          Култура

          Мартин Кърнолски: Провокираме интереса на българите към хвърчилата

          Златина Петкова -
          "На 19 и 20 октомври в световната столица на хвърчилата, китайският град Уейфанг, се проведе Първият световен шампионат за управление на традиционни китайски и...
          Политика

          Заради „Насо Фритюрника“: Зафиров съди Недялков за десетки хиляди левове

          Никола Павлов -
          Журналистът и издател Недялко Недялков обяви, че вицепремиерът Атанас Зафиров е завел срещу него частно наказателно дело и граждански иск на обща стойност 60...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions