Полицията с първи подробности за прегазеното куче, шофьорът е чужденец

Столичната полиция даде подробности по случая с кучето, прегазено в квартал „Разсадника“, който предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.

Според информацията от МВР, сигналът е подаден на телефон 112 около 18:24 часа в неделя.

„Обаждащият се мъж съобщава за скандал между него и друго лице. Поводът за конфликта е, че малко по-рано обаждащият се е блъснал куче“, уточниха от полицията.

На място е изпратен автопатрул, който идентифицира извършителя, установява трима свидетели и изземва видеозапис от охранителна камера.

Извършителят е 29-годишен македонски гражданин

Според полицията, виновникът е 29-годишен гражданин на Република Северна Македония, който не е криминално проявен и не е известен на МВР.

„Мъжът не отрича случилото се и не се укрива. Той признава, че е прегазил кучето, но твърди, че това е станало неволно – при извършване на маневра“, съобщиха от пресцентъра на СДВР.

От полицията добавят, че той не е задържан, а по случая е образувана преписка.

Не е потвърдено, че е лекар във ВМА

По повод разпространената в социалните мрежи информация, че извършителят е гръден хирург във Военномедицинска академия (ВМА), от МВР заявиха, че това все още не е потвърдено и подлежи на проверка.

„Информацията, че лицето е лекар във ВМА, не е потвърдена. Все още се извършва проверка по този въпрос“, уточниха от полицията.

Как започна случаят

Случаят стана известен след публикация в социалните мрежи на Борислава Иванова, която твърди, че нейното куче Мая е било умишлено прегазено пред блока им на ул. „Пчиня“ 18. Жената сподели, че животното е било спокойно и дружелюбно, и обвини водача, когото посочи по име, че е бил в неадекватно състояние по време на инцидента.

„14 години обич, отнета за секунди. Нашето любимо куче беше умишлено прегазено“, написа Иванова, като публикува снимки и видеозапис от инцидента.

Жената посочи, че е подала жалба по чл. 325б от Наказателния кодекс – за жестокост към животни, и настоя за пълно разследване.