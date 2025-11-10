НА ЖИВО
          Пореден ужас: Момче наръга друго в Ракитово

          17-годишно момче е намушкало негов 16-годишен съгражданин в град Ракитово, съобщиха от областната дирекция на МВР.

          Инцидентът е станал в късните часове на 9 ноември, след като двамата тийнейджъри се скарали на улица в града. Словесната разпра ескалирала, при което по-големият извадил нож и пробол другия в крака.

          Пострадалият е откаран в МБАЛ – Велинград, където е настанен за лечение без опасност за живота.

          Извършителят е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

          Разследването продължава, като се изясняват мотивите за нападението и обстоятелствата около инцидента.

