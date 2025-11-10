Пореден ужас: Момче наръга друго в Ракитово

17-годишно момче е намушкало негов 16-годишен съгражданин в град Ракитово, съобщиха от областната дирекция на МВР.

- Реклама -

Инцидентът е станал в късните часове на 9 ноември, след като двамата тийнейджъри се скарали на улица в града. Словесната разпра ескалирала, при което по-големият извадил нож и пробол другия в крака.

Пострадалият е откаран в МБАЛ – Велинград, където е настанен за лечение без опасност за живота.

Извършителят е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

Разследването продължава, като се изясняват мотивите за нападението и обстоятелствата около инцидента.