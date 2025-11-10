Потребителската кошница достигна 100 лева

Цената на потребителската кошница с основни хранителни продукти се е повишила с 2 лева за седмица и вече достига 100 лева, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
- Реклама -
Според председателя на комисията Владимир Иванов, ръстът е сезонен и очакван за есенно-зимния период, когато традиционно се увеличават търговските разходи.
По думите му увеличението през ноември е нормално, тъй като търговците имат по-високи разходи за транспорт и хладилни услуги, особено при съхранението на плодове и зеленчуци.
Сред най-осезаемите промени през седмицата са:
- Поскъпване при тиквичките – с 15 ст., краставиците и гроздето;
- Поевтиняване при портокалите – с 15 ст., доматите – с 12 ст., и картофите – със 7 ст.
Тенденцията, по думите му, не е тревожна и се очаква цените да се стабилизират към края на зимата, когато пазарите се адаптират към новия сезонен ритъм.
Цената на потребителската кошница с основни хранителни продукти се е повишила с 2 лева за седмица и вече достига 100 лева, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
- Реклама -
Според председателя на комисията Владимир Иванов, ръстът е сезонен и очакван за есенно-зимния период, когато традиционно се увеличават търговските разходи.
По думите му увеличението през ноември е нормално, тъй като търговците имат по-високи разходи за транспорт и хладилни услуги, особено при съхранението на плодове и зеленчуци.
Сред най-осезаемите промени през седмицата са:
- Поскъпване при тиквичките – с 15 ст., краставиците и гроздето;
- Поевтиняване при портокалите – с 15 ст., доматите – с 12 ст., и картофите – със 7 ст.
Тенденцията, по думите му, не е тревожна и се очаква цените да се стабилизират към края на зимата, когато пазарите се адаптират към новия сезонен ритъм.