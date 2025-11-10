НА ЖИВО
          Потребителската кошница достигна 100 лева

          Цената на потребителската кошница с основни хранителни продукти се е повишила с 2 лева за седмица и вече достига 100 лева, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

          Според председателя на комисията Владимир Иванов, ръстът е сезонен и очакван за есенно-зимния период, когато традиционно се увеличават търговските разходи.

          „С 2 лева на равнище 100 лева, за сравнение с миналата седмица от 98 лева,“ уточни Иванов, добавяйки, че лев и нещо от поскъпването се дължи на портокалите, чиято цена дълго време е била стабилна.

          По думите му увеличението през ноември е нормално, тъй като търговците имат по-високи разходи за транспорт и хладилни услуги, особено при съхранението на плодове и зеленчуци.

          Сред най-осезаемите промени през седмицата са:

          • Поскъпване при тиквичките – с 15 ст., краставиците и гроздето;
          • Поевтиняване при портокалите – с 15 ст., доматите – с 12 ст., и картофите – със 7 ст.

          „Винаги има повече търговски разходи през студените месеци – това дърпа цените нагоре,“ коментира още Иванов.

          Тенденцията, по думите му, не е тревожна и се очаква цените да се стабилизират към края на зимата, когато пазарите се адаптират към новия сезонен ритъм.

