Потребителската кошница достигна 100 лева

Цената на потребителската кошница с основни хранителни продукти се е повишила с 2 лева за седмица и вече достига 100 лева, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Според председателя на комисията Владимир Иванов, ръстът е сезонен и очакван за есенно-зимния период, когато традиционно се увеличават търговските разходи.

„С 2 лева на равнище 100 лева, за сравнение с миналата седмица от 98 лева,“ уточни Иванов, добавяйки, че лев и нещо от поскъпването се дължи на портокалите, чиято цена дълго време е била стабилна.

По думите му увеличението през ноември е нормално, тъй като търговците имат по-високи разходи за транспорт и хладилни услуги, особено при съхранението на плодове и зеленчуци.

Сред най-осезаемите промени през седмицата са:

Поскъпване при тиквичките – с 15 ст. , краставиците и гроздето;

при тиквичките – с , краставиците и гроздето; Поевтиняване при портокалите – с 15 ст., доматите – с 12 ст., и картофите – със 7 ст.

„Винаги има повече търговски разходи през студените месеци – това дърпа цените нагоре,“ коментира още Иванов.

Тенденцията, по думите му, не е тревожна и се очаква цените да се стабилизират към края на зимата, когато пазарите се адаптират към новия сезонен ритъм.