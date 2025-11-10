Преди посещението в САЩ: Осуетиха два атентата срещу Шараа

Сирийските служби за сигурност са предотвратили два отделни заговора на терористичната групировка „Ислямска държава“ за убийството на президента Ахмед ал-Шараа, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници, запознати с операцията.

- Реклама -

Плановете за атентати са били разкрити през последните няколко месеца и са били насочени срещу президента в момент, когато той се стреми да консолидира властта си в Сирия — страна, която продължава да се възстановява след 14 години гражданска война.

Източниците посочват, че в единия случай нападението е било подготвено около официален ангажимент на държавния глава, но отказват да предоставят повече подробности, позовавайки се на чувствителния характер на разследването.

Сирийските власти не са коментирали публично разкритията.

Нов курс на Сирия

Заговорите идват на фона на опитите на президента Шараа да присъедини Сирия към водената от САЩ международна коалиция срещу „Ислямска държава“ — ход, който се разглежда като драматична промяна в геополитическата ориентация на страната.

След падането на Башар Асад през декември миналата година и разгрома на ислямистките бунтовници, новият сирийски лидер се стреми да изгради имидж на умерен и прагматичен държавник, търсещ международна подкрепа за възстановяването на страната.

Историческа среща във Вашингтон

Днес президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посрещне Ахмед ал-Шараа в Белия дом — първата официална среща между двамата лидери. Според наблюдатели срещата бележи нова ера в отношенията между Вашингтон и Дамаск след десетилетия на изолация и враждебност.

„Ходът за присъединяване към коалицията срещу „Ислямска държава“ е ясен сигнал, че Сирия се отдалечава от влиянието на Русия и Иран и търси по-тесни връзки със западните и арабските партньори“, коментира източник от сирийската администрация, цитиран от Ройтерс.

Въпреки това предизвикателствата пред Шараа остават значителни. Етническото напрежение, разпокъсаните военни групировки и остатъчните клетки на „Ислямска държава“ продължават да заплашват стабилността и сигурността на страната.