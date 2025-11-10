НА ЖИВО
          Общество

          Промяна в движението по магистрала „Хемус"

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          От 10 до 14 ноември, в часовия диапазон от 8:00 до 17:00 ч., в участъка между 14-ия и 71-вия километър на АМ „Хемус (в посока Варна) ще се извършват дейности по полагане на нова пътна маркировка, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          По време на ремонта движението ще се пренасочва поетапно, като активната лента временно ще бъде ограничавана, а трафикът ще се осъществява в свободните пътни ленти.

          Паралелно с това, в същия период ще бъде обновена маркировката и по други ключови трасета:

          • по първокласния път I-8 София – Пазарджик между 89-ия и 147-ия км,
          • както и по път II-82 София – Самоков в отсечката от 62-рия до 80-ия км.
          От АПИ уточняват, че няма да се спира движението на превозните средства, но шофьорите трябва да проявяват повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и пътните знаци, поставени за безопасност по време на ремонтите.

          Информация за актуалната пътна обстановка може да се получава от уебсайта на агенцията – www.api.bg, както и на денонощния телефон 0700 130 20.

