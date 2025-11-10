Радев посрещна ливанския президент, акцентират върху образованието и културата

България и Ливан изразиха готовност да развият и задълбочат двустранното си сътрудничество, като поставиха акцент върху образованието, културата и военното обучение. Това стана ясно по време на съвместния брифинг на президентите Румен Радев и Жозеф Аун в София, предаде репортер на БГНЕС.
60 години дипломатически отношения
Ливанският президент Жозеф Аун подчерта историческото значение на визитата си в България, като припомни, че двустранните отношения между двете страни датират от 60 години.
Той отбеляза с признателност постиженията на български граждани от ливански произход, които са допринесли за спортните успехи на страната – намеквайки за световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, без да го споменава по име.
Акцент върху икономическите и транспортни връзки
Президентите Радев и Аун се обединиха около идеята, че трябва да се работи за увеличаване на двустранния стокообмен, който в момента възлиза на около 175 млн. евро.
Сътрудничество в отбраната и обучението на военни медици
Двамата държавни глави посочиха отбраната и обучението на военни медици като перспективна сфера за бъдещо партньорство. България е готова да сподели своя опит и експертиза, за да подпомогне укрепването на ливанските въоръжени сили и националната сигурност.
Президентът Жозеф Аун, който преди да поеме най-високия държавен пост е бил началник на Генералния щаб на ливанската армия, подчерта ролята на въоръжените сили като гарант за стабилността и териториалната цялост на Ливан.
В края на изявлението си ливанският президент цитира Любен Каравелов, подчертавайки духа на приятелство и взаимно уважение между двата народа:
