Радев посрещна ливанския президент, акцентират върху образованието и културата

България и Ливан изразиха готовност да развият и задълбочат двустранното си сътрудничество, като поставиха акцент върху образованието, културата и военното обучение. Това стана ясно по време на съвместния брифинг на президентите Румен Радев и Жозеф Аун в София, предаде репортер на БГНЕС.

60 години дипломатически отношения

Ливанският президент Жозеф Аун подчерта историческото значение на визитата си в България, като припомни, че двустранните отношения между двете страни датират от 60 години.

„През този период стотици ливански студенти са получили своето образование в България, а много от тях днес са достойни граждани, допринесли за развитието на българското общество“, заяви Аун.

Той отбеляза с признателност постиженията на български граждани от ливански произход, които са допринесли за спортните успехи на страната – намеквайки за световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, без да го споменава по име.

Акцент върху икономическите и транспортни връзки

Президентите Радев и Аун се обединиха около идеята, че трябва да се работи за увеличаване на двустранния стокообмен, който в момента възлиза на около 175 млн. евро.

„За да насърчим връзките между гражданите и бизнеса, е важно да бъде възстановена въздушната линия София – Бейрут, която не прекъсна дори по време на тежките години на гражданската война“, заяви Румен Радев.

Сътрудничество в отбраната и обучението на военни медици

Двамата държавни глави посочиха отбраната и обучението на военни медици като перспективна сфера за бъдещо партньорство. България е готова да сподели своя опит и експертиза, за да подпомогне укрепването на ливанските въоръжени сили и националната сигурност.

Президентът Жозеф Аун, който преди да поеме най-високия държавен пост е бил началник на Генералния щаб на ливанската армия, подчерта ролята на въоръжените сили като гарант за стабилността и териториалната цялост на Ливан.

„Задачата на нашата армия е съдбоносна в този момент, защото тя носи отговорността за териториалната цялост. За нас е жизненоважно държавата да установи пълен контрол върху своята територия“, заяви Аун.

В края на изявлението си ливанският президент цитира Любен Каравелов, подчертавайки духа на приятелство и взаимно уважение между двата народа: