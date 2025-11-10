Радев посрещна ливанския президент в София

Президентът Румен Радев ще приеме своя ливански колега Жозеф Аун, който пристига на официално посещение в България по покана на държавния глава, съобщиха от прессекретариата на президента. Визитата се провежда в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Ливан, която ще бъде отбелязана през следващата година.

Разговорите между двамата президенти ще се съсредоточат върху развитието на икономическото и инвестиционно сътрудничество, партньорството в областта на високите технологии, иновациите, науката, културата, образованието, отбраната и сигурността, както и върху актуални регионални и международни въпроси.

Официалната церемония по посрещането на Жозеф Аун ще се състои от 11:30 часа на пл. „Св. Александър Невски“. След нея ливанският президент ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

В сградата на президентството Радев и Аун ще проведат разговор „на четири очи“, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни.

От 13:00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 двамата държавни глави ще направят съвместни изявления пред медиите.

По време на посещението си в София Жозеф Аун ще има и срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт.

Жозеф Аун бе избран за президент на Ливан през януари. В поздравителното си писмо до него Румен Радев подчерта, че Ливан е пример за религиозна и етническа толерантност в Близкия изток. Българският държавен глава изрази увереност, че под ръководството на Аун страната ще преодолее настоящите трудности и ще укрепи държавността, суверенитета и единството си.