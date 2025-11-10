Робърт де Ниро може да напусне САЩ

Робърт де Ниро, един от най-гласовитите критици на Доналд Тръмп, може да се присъедини към нарастващия брой холивудски звезди, които напускат Съединените щати на фона на политическото напрежение, съобщава Daily Mail.
През последните години редица знаменитости вече предприеха тази стъпка. Сред тях са дизайнерът Том Форд, както и актьорите Райън Гослинг и Ева Мендес, които живеят във Великобритания. Слуховете твърдят, че колежката им Америка Ферера също се е преместила там. Телевизионната водеща Елън Дедженеръс и съпругата ѝ Порша де Роси също напуснаха Холивуд, а актрисата Ева Лонгория се установи в Испания.
Сега и Робърт де Ниро е изразил готовност да напусне САЩ. Повод за това стана и скорошното му удостояване с отличието „Капитолийската вълчица“ от кмета на Рим, Роберто Гуалтиери.
Церемонията се състоя почти 20 години след като актьорът беше замесен в полемика около италианския си произход. През 2004 г. италиано-американска организация се опита да осуети плановете на Италия да му даде почетно гражданство. Обвинението беше, че Де Ниро е изградил кариерата си върху „неласкателни и неверни стереотипи“ за италиано-американците.
„Той не е направил нищо, за да популяризира италианската култура в Съединените щати“, заявиха тогава от организацията. Кариерата на актьора действително е изпъстрена с роли на италиано-американски мафиоти – от младия Вито Корлеоне в „Кръстникът 2“ до Джими Конуей в „Добри момчета“. Дори в анимацията „История с акули“ той озвучава гангстерски персонаж.
Сега, след новото отличие от Рим, същата организация отново предупреди, че подобна чест може да обиди милиони италиано-американци, които виждат във филмографията му „изкривено и небалансирано представяне“ на тяхната култура, отбелязва изданието.
Въпреки това много италианци приветстват признанието за звездата от „Шофьор на такси“. В малкото селце Ферацано, откъдето през XIX век са емигрирали прабаба му и прадядо му, местните отдавна го смятат за свой.
Въпреки италианските си корени обаче, роденият в Ню Йорк през 1943 г. актьор не отговаря на условията за получаване на италиански паспорт. Причината е, че нито родителите му, нито неговите баба и дядо са родени в Италия. Според Daily Mail, Де Ниро никога не е посещавал Ферацано, въпреки че често е изразявал гордост от произхода си.