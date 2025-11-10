НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия: Украински военни се преобличат в цивилни дрехи, за да избягат от Покровск

          1
          213
          Украински войници на БТР
          Украински войници на БТР
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Украински военни се преобличат в цивилни дрехи, за да се опитат да напуснат обкръжението в районите на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), съобщи ръководителят на Донецката народна република (ДНР) Денис Пушилин, цитиран от руския телевизионен канал „Россия 24“.

          „Фиксираме, както това обикновено се случва преди пълното освобождаване на населените места, че противникът се опитва да се преоблича в цивилни дрехи и да излезе като цивилни. Но нашите бойци, вече с натрупан опит, следят ситуацията внимателно“, заяви Пушилин.

          - Реклама -

          Красноармейск и Димитров образуват една градска агломерация и представляват ключов транспортен възел на украинските сили в Донбас, през който преминаваше снабдяването и прехвърлянето на подкрепления към Часов Яр и Константиновка. Градът също така е имал важна роля за осигуряването на боеприпаси за Селидово и се смята за крайъгълен камък на украинската отбрана по целия участък на фронта в ДНР.

          Украински военен експерт: Проблемите в Покровск не идват от САЩ, руската армия намери слабите места на ВСУ Украински военен експерт: Проблемите в Покровск не идват от САЩ, руската армия намери слабите места на ВСУ

          По думите на Пушилин, руските части продължават прочистването на многоетажните квартали в Красноармейск, докато украинските сили са направили неуспешен опит за деблокиране на Димитров в района на Родинское, при който са били унищожени.

          „Позициите на руските войски се подобряват и в района на Красний Лиман, но противникът прехвърля сериозни резерви и се опитва да задържи Ямпол“, добави още Пушилин.

          Ситуацията на фронта

          До края на октомври руската групировка „Център“ е блокирала украинските части в тази агломерация.
          По информация на руското Министерство на отбраната, в Красноармейск руските сили настъпват в микрорайон „Динас“, като унищожават формирования на противника в северозападните и източните квартали на централния район, както и в западната промишлена зона.

          В Димитров боевете продължават в микрорайон „Восточни“, както и в южната част на града и към микрорайон „Западни“.

          Според официалните данни на руската страна, за последното денонощие украинските сили са понесли загуби от над 275 бойци, както и:

          • два танка;
          • четири бронирани машини;
          • един пикап;
          • самоходна артилерийска установка „Акация“.
          Обкръжените в Покровск бойци от 68-а егерска бригада на ВСУ се предадоха в плен на руснаците Обкръжените в Покровск бойци от 68-а егерска бригада на ВСУ се предадоха в плен на руснаците

          Руски източници съобщават също, че украински военнослужещи започват да се предават в района на Красноармейск.

          „Нашите бойци контролират ситуацията, противникът е в паника и опитите за бягство се пресичат“, коментира Пушилин.

          Украински военни се преобличат в цивилни дрехи, за да се опитат да напуснат обкръжението в районите на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), съобщи ръководителят на Донецката народна република (ДНР) Денис Пушилин, цитиран от руския телевизионен канал „Россия 24“.

          „Фиксираме, както това обикновено се случва преди пълното освобождаване на населените места, че противникът се опитва да се преоблича в цивилни дрехи и да излезе като цивилни. Но нашите бойци, вече с натрупан опит, следят ситуацията внимателно“, заяви Пушилин.

          - Реклама -

          Красноармейск и Димитров образуват една градска агломерация и представляват ключов транспортен възел на украинските сили в Донбас, през който преминаваше снабдяването и прехвърлянето на подкрепления към Часов Яр и Константиновка. Градът също така е имал важна роля за осигуряването на боеприпаси за Селидово и се смята за крайъгълен камък на украинската отбрана по целия участък на фронта в ДНР.

          Украински военен експерт: Проблемите в Покровск не идват от САЩ, руската армия намери слабите места на ВСУ Украински военен експерт: Проблемите в Покровск не идват от САЩ, руската армия намери слабите места на ВСУ

          По думите на Пушилин, руските части продължават прочистването на многоетажните квартали в Красноармейск, докато украинските сили са направили неуспешен опит за деблокиране на Димитров в района на Родинское, при който са били унищожени.

          „Позициите на руските войски се подобряват и в района на Красний Лиман, но противникът прехвърля сериозни резерви и се опитва да задържи Ямпол“, добави още Пушилин.

          Ситуацията на фронта

          До края на октомври руската групировка „Център“ е блокирала украинските части в тази агломерация.
          По информация на руското Министерство на отбраната, в Красноармейск руските сили настъпват в микрорайон „Динас“, като унищожават формирования на противника в северозападните и източните квартали на централния район, както и в западната промишлена зона.

          В Димитров боевете продължават в микрорайон „Восточни“, както и в южната част на града и към микрорайон „Западни“.

          Според официалните данни на руската страна, за последното денонощие украинските сили са понесли загуби от над 275 бойци, както и:

          • два танка;
          • четири бронирани машини;
          • един пикап;
          • самоходна артилерийска установка „Акация“.
          Обкръжените в Покровск бойци от 68-а егерска бригада на ВСУ се предадоха в плен на руснаците Обкръжените в Покровск бойци от 68-а егерска бригада на ВСУ се предадоха в плен на руснаците

          Руски източници съобщават също, че украински военнослужещи започват да се предават в района на Красноармейск.

          „Нашите бойци контролират ситуацията, противникът е в паника и опитите за бягство се пресичат“, коментира Пушилин.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руснаците превзеха Гнатовка край Покровск

          Иван Христов -
          Бойци от руската групировка „Център“ са превзели намиращото се в района на Покровск селище Гнатовка в Донецка област, съобщава Министерството на отбраната на Русия,...
          Война

          WSJ: Валери Залужний е ръководил взривяването на „Северен поток“, смятат в Германия

          Иван Христов -
          Според информация на The ​​Wall Street Journal, германските следователи смятат, че групата украинци, за които се твърди, че са взривили газопроводите „Северен поток“ в...
          Война

          Сирски разказа как руснаците са разбрали за парадния строй на ВСУ в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски заяви, че руснаците са научили за военното събиране в Днепропетровска област на 1 ноември, където ракетен...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions