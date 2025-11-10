Украински военни се преобличат в цивилни дрехи, за да се опитат да напуснат обкръжението в районите на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), съобщи ръководителят на Донецката народна република (ДНР) Денис Пушилин, цитиран от руския телевизионен канал „Россия 24“.

„Фиксираме, както това обикновено се случва преди пълното освобождаване на населените места, че противникът се опитва да се преоблича в цивилни дрехи и да излезе като цивилни. Но нашите бойци, вече с натрупан опит, следят ситуацията внимателно“, заяви Пушилин. - Реклама -

Красноармейск и Димитров образуват една градска агломерация и представляват ключов транспортен възел на украинските сили в Донбас, през който преминаваше снабдяването и прехвърлянето на подкрепления към Часов Яр и Константиновка. Градът също така е имал важна роля за осигуряването на боеприпаси за Селидово и се смята за крайъгълен камък на украинската отбрана по целия участък на фронта в ДНР.

По думите на Пушилин, руските части продължават прочистването на многоетажните квартали в Красноармейск, докато украинските сили са направили неуспешен опит за деблокиране на Димитров в района на Родинское, при който са били унищожени.

„Позициите на руските войски се подобряват и в района на Красний Лиман, но противникът прехвърля сериозни резерви и се опитва да задържи Ямпол“, добави още Пушилин.

Ситуацията на фронта

До края на октомври руската групировка „Център“ е блокирала украинските части в тази агломерация.

По информация на руското Министерство на отбраната, в Красноармейск руските сили настъпват в микрорайон „Динас“, като унищожават формирования на противника в северозападните и източните квартали на централния район, както и в западната промишлена зона.

В Димитров боевете продължават в микрорайон „Восточни“, както и в южната част на града и към микрорайон „Западни“.

Според официалните данни на руската страна, за последното денонощие украинските сили са понесли загуби от над 275 бойци, както и:

два танка;

четири бронирани машини;

един пикап;

самоходна артилерийска установка „Акация“.

Руски източници съобщават също, че украински военнослужещи започват да се предават в района на Красноармейск.