Украински военни се преобличат в цивилни дрехи, за да се опитат да напуснат обкръжението в районите на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), съобщи ръководителят на Донецката народна република (ДНР) Денис Пушилин, цитиран от руския телевизионен канал „Россия 24“.
Красноармейск и Димитров образуват една градска агломерация и представляват ключов транспортен възел на украинските сили в Донбас, през който преминаваше снабдяването и прехвърлянето на подкрепления към Часов Яр и Константиновка. Градът също така е имал важна роля за осигуряването на боеприпаси за Селидово и се смята за крайъгълен камък на украинската отбрана по целия участък на фронта в ДНР.
По думите на Пушилин, руските части продължават прочистването на многоетажните квартали в Красноармейск, докато украинските сили са направили неуспешен опит за деблокиране на Димитров в района на Родинское, при който са били унищожени.
Ситуацията на фронта
До края на октомври руската групировка „Център“ е блокирала украинските части в тази агломерация. По информация на руското Министерство на отбраната, в Красноармейск руските сили настъпват в микрорайон „Динас“, като унищожават формирования на противника в северозападните и източните квартали на централния район, както и в западната промишлена зона.
В Димитров боевете продължават в микрорайон „Восточни“, както и в южната част на града и към микрорайон „Западни“.
Според официалните данни на руската страна, за последното денонощие украинските сили са понесли загуби от над 275 бойци, както и:
два танка;
четири бронирани машини;
един пикап;
самоходна артилерийска установка „Акация“.
Руски източници съобщават също, че украински военнослужещи започват да се предават в района на Красноармейск.
