      понеделник, 10.11.25
          Руски щурмови отряди се движат напред в Купянск, превзеха комбинат в града

          Руски танк
          Руски танк
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Щурмови отряди на руската групировка войски „Запад“ продължават да се движат напред в Купянск, заяви командирът на една от частите с позивна „Ловец“ пред РИА Новости. По думите му, руската армия е взела под контрол територията на още един комбинат в града.

          „Моето подразделение продължава да изпълнява мисията си в индустриалната зона в източната част на Купянск. Напълно освободихме територията на хлебозавода“, заяви той.

          Ловец подчерта, че през последните 24 часа руските войници са постигнали значителен напредък по улица „Дзержински“ в Купянск, овладявайки седем големи сгради и една фабрична конструкция.

          Командирът добави, че щурмовите части провеждат разузнаване и нанасят удари по украински позиции в гориста паркова зона югоизточно от гара Оливино.

          Купянск е един от ключовите градове за отбраната на ВСУ  в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол, която разделя града на две части. Тя служи като естествена отбранителна линия и естествена бариера, по която минава фронтовата линия. Превземането на града ще даде възможност на руснаците за преминаване на реката и напредване по-на запад в региона.

