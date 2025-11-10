Щурмови отряди на руската групировка войски „Запад“ продължават да се движат напред в Купянск, заяви командирът на една от частите с позивна „Ловец“ пред РИА Новости. По думите му, руската армия е взела под контрол територията на още един комбинат в града.

„Моето подразделение продължава да изпълнява мисията си в индустриалната зона в източната част на Купянск. Напълно освободихме територията на хлебозавода“, заяви той.

Ловец подчерта, че през последните 24 часа руските войници са постигнали значителен напредък по улица „Дзержински“ в Купянск, овладявайки седем големи сгради и една фабрична конструкция.

Командирът добави, че щурмовите части провеждат разузнаване и нанасят удари по украински позиции в гориста паркова зона югоизточно от гара Оливино.

Купянск е един от ключовите градове за отбраната на ВСУ в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол, която разделя града на две части. Тя служи като естествена отбранителна линия и естествена бариера, по която минава фронтовата линия. Превземането на града ще даде възможност на руснаците за преминаване на реката и напредване по-на запад в региона.