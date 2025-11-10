НА ЖИВО
      понеделник, 10.11.25
          Война

          Руското черноморско пристанище Туапсе пламна след удар на украински дрон

          Удар в Туапсе
          Удар в Туапсе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Пожар избухна през нощта в черноморското пристанище на Русия Туапсе след удар на украински дрон, пише УНИАН.

          Публичната OSINT странаица „Гарбуз“, съобщи за вероятен удар близо до кей 167. Специалната група на администрацията на Краснодарския край обяви „неутрализирането“ на четири безпилотни лодки.

          „Една от безпилотните лодки се взриви близо до бреговата линия. Ударната вълна повреди стъклото на втория етаж на двуетажна сграда, гараж и навес за лодки“, се казва в изявлението.

          Пристанището Туапсе е едно от най-големите в Русия. То обработва товари, петрол и петролни продукти, зърно, минерални торове, селскостопански продукти и насипни товари.

