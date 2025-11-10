НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците превзеха Гнатовка край Покровск

          0
          25
          Гнатовка
          Гнатовка
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Бойци от руската групировка „Център“ са превзели намиращото се в района на Покровск селище Гнатовка в Донецка област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          - Реклама -

          „Докато унищожаваха обкръжените части на Въоръжените сили на Украйна край Красноармейск (Покровск), части от 1435-и мотострелков полк на 2-ра армия освободиха село Гнативка от украинските бойци“, се казва в доклада.

          Бойци от руската групировка „Восток“ са поели контрол и над Новое и Сладке в Запорожка област.

          Бойци от руската групировка „Център“ са превзели намиращото се в района на Покровск селище Гнатовка в Донецка област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          - Реклама -

          „Докато унищожаваха обкръжените части на Въоръжените сили на Украйна край Красноармейск (Покровск), части от 1435-и мотострелков полк на 2-ра армия освободиха село Гнативка от украинските бойци“, се казва в доклада.

          Бойци от руската групировка „Восток“ са поели контрол и над Новое и Сладке в Запорожка област.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          WSJ: Валери Залужний е ръководил взривяването на „Северен поток“, смятат в Германия

          Иван Христов -
          Според информация на The ​​Wall Street Journal, германските следователи смятат, че групата украинци, за които се твърди, че са взривили газопроводите „Северен поток“ в...
          Война

          Сирски разказа как руснаците са разбрали за парадния строй на ВСУ в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски заяви, че руснаците са научили за военното събиране в Днепропетровска област на 1 ноември, където ракетен...
          Война

          Кремъл: Расте броят на украинците, които приемат условията на Русия за край на войната

          Иван Христов -
          Броят на украинците, които подкрепят прекратяването на войната при условията на Русия, ще нарасне, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости. Той...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions