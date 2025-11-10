Бойци от руската групировка „Център“ са превзели намиращото се в района на Покровск селище Гнатовка в Донецка област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

„Докато унищожаваха обкръжените части на Въоръжените сили на Украйна край Красноармейск (Покровск), части от 1435-и мотострелков полк на 2-ра армия освободиха село Гнативка от украинските бойци“, се казва в доклада.

Бойци от руската групировка „Восток“ са поели контрол и над Новое и Сладке в Запорожка област.