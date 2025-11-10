НА ЖИВО
      понеделник, 10.11.25
          Правосъдие

          Съдът в Париж решава да освободи ли Саркози

          Снимка: БГНЕС
          Днес Парижкият апелативен съд ще разгледа искането за освобождаване на бившия френски президент Никола Саркози, който се намира в затвора „Ла Санте“ след осъждането му по делото за финансиране на президентската му кампания от Либия.

          Искането е подадено само минути след задържането му на 21 октомври и ще бъде разгледано тази сутрин. Очаква се 70-годишният Саркози да участва чрез видеоконферентна връзка, а решението на съда се очаква по-късно през деня. Ако съдът се произнесе в негова полза, бившият президент може да бъде освободен незабавно.

          Пет години затвор и безпрецедентно задържане

          Саркози беше осъден на пет години лишаване от свобода, след като съдът в Париж на 25 септември го призна за виновен, че е позволил на сътрудниците си да търсят тайно финансиране от режима на Муамар Кадафи за президентската си кампания през 2007 г.

          „Съдът оправда заповедта за незабавно задържане с изключителната тежест на престъпленията“, посочиха магистратите.

          Бившият държавен глава твърди, че решението е политически мотивирано и продиктувано от омраза. Това е първият случай в историята на Петата република, в който бивш президент е пратен в затвора с незабавно изпълнение на присъдата.

          Нови критерии за решението на апелативния съд

          Сега апелативните съдии трябва да преценят дали има основания за продължаване на задържането, съгласно член 144 от Френския наказателно-процесуален кодекс.

          Продължаването на мярката е допустимо само ако е „единственото средство“ за:

          • защита на доказателствата,
          • предотвратяване на натиск или сговор между обвиняемите,
          • предотвратяване на бягство, рецидив или риск за самия обвиняем.

          Ако тези условия не са налице, Саркози може да бъде освободен под съдебен надзор – включително с възможност за домашен арест и електронна гривна.

          Изолация, засилена охрана и политически напрежения

          В момента Саркози е държан в изолация, като двама служители по сигурността са настанени в съседна килия заради потвърдени заплахи срещу него, уточни френският вътрешен министър Лоран Нунес.

          В края на октомври бившият президент беше посетен в затвора от министъра на правосъдието Жералд Дарманен, което предизвика остра реакция в съдебните среди.

          Главният прокурор на Франция Реми Хайц предупреди, че това посещение създава „риск от възпрепятстване на безпристрастността“ и може да бъде възприето като намеса в независимостта на съда.

          Различна съдба за съосъдените

          От тримата осъдени на 25 септември, Апелативният съд вече освободи под съдебен надзор 81-годишния бивш банкер Уахиб Насер, но остави в ареста посредника Александър Джухри, осъден на шест години затвор и глоба от три милиона евро.

          Съдът аргументира решението с „особено слаби гаранции срещу бягство“ и „продължаващи рискове от натиск върху свидетели“, включително върху Бешир Салех – бивш началник на кабинета на Кадафи, осъден по делото и в момента в неизвестност.

          Решението днес няма да предопредели изхода от делото

          Председателят на състава Оливие Жерон подчерта, че критериите за решението по искането за освобождаване са различни от тези при разглеждането на делото по същество:

          „Решението дали да бъде освободен Никола Саркози не предвещава изхода от апелативния процес, който предстои да се проведе“, уточни съдия Жерон.

