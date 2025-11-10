Саркози след освобождаването си: Истината ще възтържествува

Бившият френски президент Никола Саркози обеща, че „истината ще възтържествува“. Изявлението му дойде след като беше освободен от затвора под съдебен надзор, в очакване на делото по обжалване на присъдата за предполагаемо либийско финансиране, предаде АФП.

По-рано през деня 70-годишният Саркози напусна затвора „Ла Санте“ в Париж след 20-дневен престой, който самият той определи като „кошмар“, след като съдия нареди освобождаването му.

Бившият държавен глава, който продължава да отрича вината си, се прибра у дома в автомобил с тъмни стъкла, ескортиран от полицейски мотори.

„Истината ще възтържествува“, написа Саркози малко след това в социалната мрежа X.

„Сега ще се подготвя за обжалването. Цялата ми енергия е насочена единствено към доказването на моята невинност“, добави бившият президент, като благодари на хилядите си поддръжници.

„Вашите хиляди послания ме трогнаха дълбоко и ми дадоха сили да издържа това изпитание“.

По-нисша съдебна инстанция през септември призна десния политик, който беше президент на Франция в периода 2007–2012 г., за виновен в опит да получи финансиране от режима на Муамар Кадафи за кампанията, с която спечели изборите.

Той беше осъден на пет години затвор, но след подаване на жалбата делото ще се разглежда отново, което означава, че Саркози отново се ползва от презумпцията за невинност.

Саркози влезе в затвора на 21 октомври, като стана първият бивш държавен глава на страна от Европейския съюз, който реално е лишен от свобода. Адвокатите му обаче незабавно поискаха освобождаването му.

Прокуратурата също се обяви за освобождаването му до началото на процеса по обжалването, насрочен за март.

„Да живее свободата!“, написа в социалните мрежи неговият син Луи Саркози.