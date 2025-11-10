САЩ спряха санкциите срещу Сирия по т. нар. Закон „Цезар“, обяви американското министерството на финансите на САЩ, цитирано в медиите.

Както е отбелязано в писмено изявление на министерството, „прилагането на санкциите по Закона „Цезар“ е частично спряно за 180 дни“. Съответното решение е взето от държавния секретар на САЩ Марко Рубио. „Съединените щати вече не налагат всеобхватни санкции на Сирия. Законът „Цезар“ е спрян. Трансферите до или през Сирия на повечето основни американски граждански стоки, както и софтуер и технологии, са разрешени без лиценз“, уточни министерството.

В него се подчертава също, че санкциите срещу бившия сирийски президент Башар Асад и неговото обкръжение, срещу лицата, отговорни за нарушенията на човешките права в Сирия, наркотрафикантите и други дестабилизиращи региона фактори, остават в сила. В изявлението се потвърждава, че правителството на САЩ „продължава да проучва“ възможността за премахване на Сирия от списъка на САЩ с държави, спонсори на тероризма. Освен това се отбелязва, че контролът на износа от САЩ за Сирия продължават да изискват специално разрешение. |