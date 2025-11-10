НА ЖИВО
          Съветът на ЕС ще обсъжда върховенството на закона в България и още три държави

          Снимка: emerging-europe.com
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Следващата седмица Съветът на ЕС по общи въпроси ще проведе заседание, посветено на състоянието на върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия, съобщава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

          Тези обсъждания се провеждат редовно и включват всички държави членки на ЕС.

          По време на заседанието Европейската комисия ще представи основните изводи от годишния доклад за върховенството на закона в ЕС, публикуван през юли. След това четирите държави ще имат възможност да отчетат постигнатия напредък през последната година и да отговорят на въпроси от останалите членки.

          Годишният диалог на Съвета на ЕС за върховенството на закона започна през 2015 г., а от 2020 г. беше разширен, така че да включва не само общи теми, но и индивидуални прегледи по държави.
          Европейските министри провеждат три заседания годишно, на които се обсъжда състоянието на законността в различни групи страни.

