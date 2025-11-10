Съветът на ЕС ще обсъжда върховенството на закона в България и още три държави

Следващата седмица Съветът на ЕС по общи въпроси ще проведе заседание, посветено на състоянието на върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия, съобщава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Тези обсъждания се провеждат редовно и включват всички държави членки на ЕС.

По време на заседанието Европейската комисия ще представи основните изводи от годишния доклад за върховенството на закона в ЕС, публикуван през юли. След това четирите държави ще имат възможност да отчетат постигнатия напредък през последната година и да отговорят на въпроси от останалите членки.

Годишният диалог на Съвета на ЕС за върховенството на закона започна през 2015 г., а от 2020 г. беше разширен, така че да включва не само общи теми, но и индивидуални прегледи по държави.

Европейските министри провеждат три заседания годишно, на които се обсъжда състоянието на законността в различни групи страни.