      понеделник, 10.11.25
          Сирски разказа как руснаците са разбрали за парадния строй на ВСУ в Днепропетровска област

          Александър Сирски
          Александър Сирски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски заяви, че руснаците са научили за военното събиране в Днепропетровска област на 1 ноември, където ракетен удар е убил 19 души, от групов чат на украински военни в социалните мрежи, предава „Украинская правда“.

           „Проблемът не е само в това, че е нарушена забраната за празненства на фронта“, посочи главнокомандващият. „Имаше нов групов чат в социалните мрежи и това е пренебрегване на основните правила за сигурност. Защото именно чрез хакване на мрежите руснаците най-вероятно са научили за събирането“, смята Сирски.

          Главнокомандващият ВСУ отбеляза, че тази трагедия е била обсъдена наскоро с командирите на корпусите и дисциплинарните решения би трябвало да елиминират шансовете да се разкрият отново пред руснаците.

