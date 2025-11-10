НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Созопол стана дом на новия институт на ЮНЕСКО за подводно наследство

          0
          12
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Центърът за подводна археология в Созопол официално получи статут на институт от категория 2 към ЮНЕСКО, съобщиха от Министерството на културата.

          - Реклама -

          Решението беше окончателно утвърдено от Генералната конференция на ЮНЕСКО – върховния управителен орган на организацията, по време на заседанието ѝ в рамките на 43-тата сесия.
          В конференцията, проведена в Самарканд, участваха министърът на културата Мариан Бачев и заместник-министърът доц. д-р Тодор Чобанов, които представиха националната позиция и защитиха кандидатурата на България.

          ОФИЦИАЛНО: България се отказа да организира сесия на ЮНЕСКО ОФИЦИАЛНО: България се отказа да организира сесия на ЮНЕСКО

          Новосъздаденият институт ще носи името „Институт за подводно наследство“ и ще отговаря за инициативи и проекти в Черноморския регион и по долното течение на река Дунав.

          Определянето на България за домакин на институт от категория 2 за подводно културно наследство е признание за високата оценка към работата на Центъра за подводна археология и потвърждава водещата му роля в изследването, опазването и популяризирането на подводното наследство както у нас, така и в международен мащаб.

          ЮНЕСКО подчерта, че дейността на Центъра е в пълно съответствие с мисията и целите на организацията, както и че допринася за устойчивото развитие чрез дългосрочни международни партньорства в областта на подводната културна история.

          Домакинството на ЮНЕСКО: Министър Бачев разкри причините за отказа ни Домакинството на ЮНЕСКО: Министър Бачев разкри причините за отказа ни

          От Министерството на културата изтъкнаха, че този международен успех е резултат от многогодишните усилия на държавата и на екипа на Центъра, както и от визионерската идея на един от неговите ръководители – Христина Ангелова, за разширяване на дейността към съседните страни.

          Институтът за подводно наследство ще се превърне в регионална платформа за научен обмен, обучение и сътрудничество между държавите от Черноморския регион и Долния Дунав. Той ще има ключова роля за устойчивото управление на културното наследство, образованието по океанография и научното партньорство.

          Български учени предложиха проекти, които да бъдат представени в сесията на ЮНЕСКО Български учени предложиха проекти, които да бъдат представени в сесията на ЮНЕСКО

          Освен това институтът ще подпомага борбата с незаконния трафик на културни ценности, ще укрепва националните инвентари и ще наблюдава подводните археологически обекти. За разширяване на влиянието си, центърът ще работи съвместно с други институти от категория 2 на ЮНЕСКО, както и с академични и изследователски организации по света.

          Решението на ЮНЕСКО е израз на доверие към България и признание за дългогодишния ѝ принос в областта на подводната археология и опазването на културното наследство под вода.

          Центърът за подводна археология в Созопол официално получи статут на институт от категория 2 към ЮНЕСКО, съобщиха от Министерството на културата.

          - Реклама -

          Решението беше окончателно утвърдено от Генералната конференция на ЮНЕСКО – върховния управителен орган на организацията, по време на заседанието ѝ в рамките на 43-тата сесия.
          В конференцията, проведена в Самарканд, участваха министърът на културата Мариан Бачев и заместник-министърът доц. д-р Тодор Чобанов, които представиха националната позиция и защитиха кандидатурата на България.

          ОФИЦИАЛНО: България се отказа да организира сесия на ЮНЕСКО ОФИЦИАЛНО: България се отказа да организира сесия на ЮНЕСКО

          Новосъздаденият институт ще носи името „Институт за подводно наследство“ и ще отговаря за инициативи и проекти в Черноморския регион и по долното течение на река Дунав.

          Определянето на България за домакин на институт от категория 2 за подводно културно наследство е признание за високата оценка към работата на Центъра за подводна археология и потвърждава водещата му роля в изследването, опазването и популяризирането на подводното наследство както у нас, така и в международен мащаб.

          ЮНЕСКО подчерта, че дейността на Центъра е в пълно съответствие с мисията и целите на организацията, както и че допринася за устойчивото развитие чрез дългосрочни международни партньорства в областта на подводната културна история.

          Домакинството на ЮНЕСКО: Министър Бачев разкри причините за отказа ни Домакинството на ЮНЕСКО: Министър Бачев разкри причините за отказа ни

          От Министерството на културата изтъкнаха, че този международен успех е резултат от многогодишните усилия на държавата и на екипа на Центъра, както и от визионерската идея на един от неговите ръководители – Христина Ангелова, за разширяване на дейността към съседните страни.

          Институтът за подводно наследство ще се превърне в регионална платформа за научен обмен, обучение и сътрудничество между държавите от Черноморския регион и Долния Дунав. Той ще има ключова роля за устойчивото управление на културното наследство, образованието по океанография и научното партньорство.

          Български учени предложиха проекти, които да бъдат представени в сесията на ЮНЕСКО Български учени предложиха проекти, които да бъдат представени в сесията на ЮНЕСКО

          Освен това институтът ще подпомага борбата с незаконния трафик на културни ценности, ще укрепва националните инвентари и ще наблюдава подводните археологически обекти. За разширяване на влиянието си, центърът ще работи съвместно с други институти от категория 2 на ЮНЕСКО, както и с академични и изследователски организации по света.

          Решението на ЮНЕСКО е израз на доверие към България и признание за дългогодишния ѝ принос в областта на подводната археология и опазването на културното наследство под вода.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          За шест месеца: Затварят летището в Бургас

          Дамяна Караджова -
          50 милиона евро – това е стойността на един от най-мащабните инфраструктурни проекти
          Общество

          Колко ще струва да посрещнем 2026 г.: цените на новогодишните празници у нас и в чужбина

          Дамяна Караджова -
          Малко повече от месец преди настъпването на Нова година, туристическият бранш отчита повишение на цените на кувертите и празничните екскурзии.
          Общество

          Зафиров: Доброволчеството не е просто мисия или кауза

          Никола Павлов -
          „Доброволчеството не е просто мисия или кауза, а възможност за обединяване на усилията на институциите и гражданския сектор“, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по време...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions