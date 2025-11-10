Созопол стана дом на новия институт на ЮНЕСКО за подводно наследство

Центърът за подводна археология в Созопол официално получи статут на институт от категория 2 към ЮНЕСКО, съобщиха от Министерството на културата.

Решението беше окончателно утвърдено от Генералната конференция на ЮНЕСКО – върховния управителен орган на организацията, по време на заседанието ѝ в рамките на 43-тата сесия.

В конференцията, проведена в Самарканд, участваха министърът на културата Мариан Бачев и заместник-министърът доц. д-р Тодор Чобанов, които представиха националната позиция и защитиха кандидатурата на България.

Новосъздаденият институт ще носи името „Институт за подводно наследство“ и ще отговаря за инициативи и проекти в Черноморския регион и по долното течение на река Дунав.

Определянето на България за домакин на институт от категория 2 за подводно културно наследство е признание за високата оценка към работата на Центъра за подводна археология и потвърждава водещата му роля в изследването, опазването и популяризирането на подводното наследство както у нас, така и в международен мащаб.

ЮНЕСКО подчерта, че дейността на Центъра е в пълно съответствие с мисията и целите на организацията, както и че допринася за устойчивото развитие чрез дългосрочни международни партньорства в областта на подводната културна история.

От Министерството на културата изтъкнаха, че този международен успех е резултат от многогодишните усилия на държавата и на екипа на Центъра, както и от визионерската идея на един от неговите ръководители – Христина Ангелова, за разширяване на дейността към съседните страни.

Институтът за подводно наследство ще се превърне в регионална платформа за научен обмен, обучение и сътрудничество между държавите от Черноморския регион и Долния Дунав. Той ще има ключова роля за устойчивото управление на културното наследство, образованието по океанография и научното партньорство.

Освен това институтът ще подпомага борбата с незаконния трафик на културни ценности, ще укрепва националните инвентари и ще наблюдава подводните археологически обекти. За разширяване на влиянието си, центърът ще работи съвместно с други институти от категория 2 на ЮНЕСКО, както и с академични и изследователски организации по света.

Решението на ЮНЕСКО е израз на доверие към България и признание за дългогодишния ѝ принос в областта на подводната археология и опазването на културното наследство под вода.